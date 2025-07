Les architectures déployables (DA) sur IBM Cloud se sont avérées être une excellente solution à ce problème. Une architecture déployable est une solution d’automatisation du cloud qui simplifie la mise en place d’infrastructures cloud cohérentes, évolutives et sécurisées. En employant et en combinant les modules réutilisables (unités autonomes de code d’automatisation conçues pour des tâches d’infrastructure spécialisées), les équipes sont en mesure de créer une architecture déployable complète, un peu comme un schéma directeur automatisé et préconfiguré.



L’équipe chargée de la plateforme IBM CIO Hybrid Cloud a construit des architectures déployables personnalisées basées sur Terraform, en vue de créer et d’entretenir les environnements applicatifs. Terraform permet de standardiser l’automatisation de l’infrastructure tout en gérant le cycle de vie de l’infrastructure lors du déploiement, de la maintenance et de la mise hors service. Grâce à cette approche, l’équipe chargée de la plateforme peut suivre les bonnes pratiques d’infrastructure et de workflow lors du déploiement applicatif, afin que les développeurs puissent facilement utiliser le libre-service à l’échelle. Les architectures déployables ainsi obtenues ont été ajoutées au catalogue des comptes d’entreprise de la plateforme CIO Hybrid Cloud, ce qui a permis à l’équipe chargée de l’application de trouver, de configurer et de déployer des DA dans ses sous-comptes. Au fil du temps, l’équipe chargée de la plateforme a amélioré les DA pour offrir de nouvelles capacités aux applications existantes.

Par exemple, une architecture déployable basée sur le module RAG (génération augmentée par récupération) pris en charge par IBM contenait un environnement applicatif standard qui pouvait être déployé sur la plateforme Red Hat OpenShift sur IBM Cloud et qui comprenait divers services fournis par IBM tels que IBM watsonx.data, IBM watsonx.ai, la gestion des clés dans le cloud, Cloud Secrets Manager, Cloud Object Storage, Cloud Logs, une solution d’observabilité cloud, etc. Une chaîne d’outils d’intégration continue (CI) a également été créée avec IBM Cloud Continuous Delivery, incorporant les bonnes pratiques d’IBM en matière de développement d’applications d’IA.