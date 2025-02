IBM Chief Data Office – Databand

Les données peuvent être une source d’avantages stratégiques, mais seulement si vous parvenez à en exploiter le plein potentiel. Le paradoxe est simple : plus les données sont complexes, plus la visibilité est réduite, ce qui rend difficile la création de valeur à partir des données à l’échelle.

Pour le Chief Data Office (CDO) d’IBM, il est essentiel de valoriser les données. Les données sont le moteur du travail d’IBM visant à devenir une entreprise plus productive, et l’intégration de données provenant de différentes sources est au cœur de cette stratégie afin de fournir des informations via des pipelines de données. Un pipeline de données est une séquence d’opérations qui permet d’extraire, de transformer et de charger des données à partir de diverses sources dans un entrepôt de données ou un data lake à des fins d’analyse, tout en assurant la cohérence et l’efficacité des données.

Pour l’équipe CDO, responsable de la gestion et de la maintenance des quelque 4 000 pipelines de données de l’entreprise, l’approche traditionnelle de la gestion de la santé des pipelines était fastidieuse et prenait beaucoup de temps. Cela impliquait un contrôle et un dépannage manuels des problèmes, ce qui prenait beaucoup de temps et était sujet à l’erreur humaine. « La gestion de l’état de santé de nos nombreux oléoducs représentait un défi de taille, en particulier lorsque les équipes utilisent des produits différents », explique Ashley Delport, responsable principal de l’ingénierie chez CDO. « Nous avions besoin d’une solution capable de surveiller en permanence l’état des données, d’identifier et de résoudre de manière proactive les problèmes tels que les données manquantes et d’avertir nos équipes en cas d’impact sur le service. »

L’équipe avait besoin de quelque chose de plus efficient et efficace alors qu’elle continuait à dimensionner les pipelines de données pour obtenir des informations commerciales et des cas d’utilisation de l’IA. Ils souhaitaient une solution innovante offrant une visibilité en temps réel sur le pipeline performance, un contrôle automatisé et une meilleure collaboration. Plus important encore, l’équipe ne voulait pas perdre la confiance qu’elle avait gagnée auprès de dizaines de milliers d’utilisateurs qui comptaient sur elle pour obtenir des données précises, opportunes et de haute qualité pour faire fonctionner l’entreprise.