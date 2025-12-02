Les entreprises accélèrent leur expansion internationale grâce aux solutions IBM et AWS afin de renforcer la localisation, les chaînes d’approvisionnement et l’engagement client
À mesure que les entreprises se développent sur les marchés internationaux, elles passent de la simple exportation de produits à la construction de chaînes de valeur mondiales de bout en bout. Pour atteindre cet objectif, elles évoluent pour englober la R&D, le design, la production, la vente et le service. Lorsqu’elles mettent en œuvre de nouveaux processus, les entreprises se concentrent sur quatre priorités stratégiques :
En s’alignant sur ces priorités, les entreprises posent les jalons d’une réussite internationale à long terme grâce à une plus grande agilité, une plus grande orientation client et une plus grande excellence opérationnelle.
Pour accélérer leur expansion mondiale, les entreprises adoptent une stratégie « 3 plus 1 », axée sur l’IA et l’architecture cloud. Cette approche permet aux entreprises d’établir des liens de marché plus profonds, de renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement, d’améliorer l’engagement client et de fonctionner sur des plateformes de technologie unifiées. En intégrant les principes suivants dans leurs chaînes de valeur, les entreprises se positionnent pour « sortir, rester ferme et aller loin » sur les marchés internationaux.
L’adoption de cette stratégie « 3 plus 1 » axée sur le numérique donne déjà des résultats significatifs pour les entreprises de nombreux secteurs :
Ensemble, ces résultats montrent comment les entreprises peuvent évoluer rapidement, opérer de façon fluide dans toutes les régions et offrir des expériences client exceptionnelles dans le monde entier. Avec IBM et AWS comme partenaires stratégiques, les entreprises accélèrent leur croissance, leur résilience et leur compétitivité à long terme sur les marchés mondiaux.
Amazon Web Services (AWS) China, bureau des opérations d’AWS en Chine continentale. Leader mondial dans le domaine du cloud computing, l’entreprise sert une large clientèle, notamment des entreprises, des startups, des établissements d’enseignement, des gouvernements et des organisations à but non lucratif. AWS a commencé à opérer en Chine en 2013, fournissant des services cloud dans deux régions entièrement conformes : Pékin, exploité par Sinnet, et Ningxia, exploité par Ningxia Western Cloud Data (NWCD). Ils étendent leur infrastructure pour inclure un laboratoire d’IA à Shanghai, en Chine, et des laboratoires IdO à Shenzhen, en Chine, et à Taipei, à Taïwan. En fournissant les mêmes API, kits de développement logiciel (SDK) et normes de sécurité que ses régions globales, AWS China garantit une expérience cloud cohérente adaptée aux réglementations locales.
