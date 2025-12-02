IBM et AWS favorisent la croissance mondiale grâce à l’IA et au cloud

Les entreprises accélèrent leur expansion internationale grâce aux solutions IBM et AWS afin de renforcer la localisation, les chaînes d’approvisionnement et l’engagement client

Vue d’un tableau blanc, où deux personnes participent à une séance de design thinking avec des post-its et des idées manuscrites.
Les entreprises recherchent une présence mondiale plus forte

À mesure que les entreprises se développent sur les marchés internationaux, elles passent de la simple exportation de produits à la construction de chaînes de valeur mondiales de bout en bout. Pour atteindre cet objectif, elles évoluent pour englober la R&D, le design, la production, la vente et le service. Lorsqu’elles mettent en œuvre de nouveaux processus, les entreprises se concentrent sur quatre priorités stratégiques :

  • S’adapter aux marchés locaux : développer des analyses plus approfondies des cultures régionales et des comportements des consommateurs afin de créer des offres pertinentes et de renforcer la présence de la marque au niveau local
  • Construire des chaînes d’approvisionnement efficaces : établir des modèles logistiques durables, agiles et rentables pouvant évoluer au-delà des frontières tout en garantissant la résilience
  • Assurer un engagement client fluide : fournir une assistance multilingue 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et des expériences de service cohérentes afin de renforcer la confiance et la fidélité dans le monde entier
  • Créer des bases technologiques unifiées : mise en œuvre d’architectures informatiques flexibles qui intègrent les opérations globales, rationalisent les processus et permettent une croissance axée sur le numérique.

En s’alignant sur ces priorités, les entreprises posent les jalons d’une réussite internationale à long terme grâce à une plus grande agilité, une plus grande orientation client et une plus grande excellence opérationnelle.
50 % temps de réponse plus rapide aux transactions 60 % plus d’efficacité en matière de conseils transfrontaliers
Les stratégies numériques axées sur le numérique alimentent la localisation à l’échelle mondiale

Pour accélérer leur expansion mondiale, les entreprises adoptent une stratégie « 3 plus 1 », axée sur l’IA et l’architecture cloud. Cette approche permet aux entreprises d’établir des liens de marché plus profonds, de renforcer la résilience de la chaîne d’approvisionnement, d’améliorer l’engagement client et de fonctionner sur des plateformes de technologie unifiées. En intégrant les principes suivants dans leurs chaînes de valeur, les entreprises se positionnent pour « sortir, rester ferme et aller loin » sur les marchés internationaux.

  1. Localisation du marketing : construire une présence authentique de la marque et aligner le contenu sur les cultures régionales et les besoins des clients
  2. Localisation de la chaîne d’approvisionnement : optimiser la logistique, l’entreposage et la gestion des stocks afin d’assurer l’efficacité et l’agilité au-delà des frontières
  3. Localisation du service après-vente : créer des capacités d’engagement client cohérentes, multilingues, disponibles 24 h/24 et 7 j/7, optimisées par les plateformes numériques
  4. Architecture informatique mondiale unifiée (« +1 ») : intégration des opérations mondiales avec une exécution locale grâce à des bases technologiques flexibles et évolutives
Les entreprises obtiennent un impact mondial mesurable

L’adoption de cette stratégie « 3 plus 1 » axée sur le numérique donne déjà des résultats significatifs pour les entreprises de nombreux secteurs :

  • Une entreprise de véhicules à énergie nouvelle a réduit ses délais de réponse de deux semaines à un seul jour en appliquant l’analyse des commentaires des clients pilotée par l’IA.
  • Une entreprise chimique mondiale a déployé une tour de contrôle de chaîne d’approvisionnement alimentée par l’IA, réduisant ainsi la confirmation des risques de 3 jours à 1 heure et le délai de résolution de 1 jour à 10 minutes seulement.
  • Une entreprise de technologie logistique a amélioré la gestion de la chaîne d’approvisionnement à l’étranger grâce au cloud AWS, accélérant le déploiement d’applications et améliorant par dix fois les inspections qualité et les taux d’échantillonnage.
  • Une banque multinationale a augmenté l’efficacité du conseil transfrontalier de 60 % grâce aux capacités multilingues d’IBM watsonx.
  • Un fournisseur de centre de contact en Chine a réduit le temps d’acquisition des connaissances de 70 % en utilisant l’IA générative d’AWS, ce qui a permis d’accélérer la réponse du service global.
  • Un groupe commercial international a modernisé son système de marketing à l’étranger sur le cloud avec l’approche de conception hybride d’IBM, réduisant ainsi de 50 % le temps de réponse des transactions.

Ensemble, ces résultats montrent comment les entreprises peuvent évoluer rapidement, opérer de façon fluide dans toutes les régions et offrir des expériences client exceptionnelles dans le monde entier. Avec IBM et AWS comme partenaires stratégiques, les entreprises accélèrent leur croissance, leur résilience et leur compétitivité à long terme sur les marchés mondiaux.
À propos d’Amazon Web Services

Amazon Web Services (AWS) China, bureau des opérations d’AWS en Chine continentale. Leader mondial dans le domaine du cloud computing, l’entreprise sert une large clientèle, notamment des entreprises, des startups, des établissements d’enseignement, des gouvernements et des organisations à but non lucratif. AWS a commencé à opérer en Chine en 2013, fournissant des services cloud dans deux régions entièrement conformes : Pékin, exploité par Sinnet, et Ningxia, exploité par Ningxia Western Cloud Data (NWCD). Ils étendent leur infrastructure pour inclure un laboratoire d’IA à Shanghai, en Chine, et des laboratoires IdO à Shenzhen, en Chine, et à Taipei, à Taïwan. En fournissant les mêmes API, kits de développement logiciel (SDK) et normes de sécurité que ses régions globales, AWS China garantit une expérience cloud cohérente adaptée aux réglementations locales.

