Avec ce nouvel environnement basé sur le cloud et vital pour le fonctionnement des systèmes de l'entreprise, i-PRO peut se concentrer sur ses stratégies d'expansion internationale en Asie, en Europe et en Amérique du Nord. En offrant aux utilisateurs un accès en temps réel aux données commerciales et financières via des tableaux de bord intuitifs, SAP S/4HANA Cloud fournit à i-PRO un aperçu détaillé de ses performances et aide les dirigeants à suivre les progrès et à encourager la croissance de l’entreprise.

De plus, SAP S/4HANA Cloud aide i-PRO à améliorer son efficacité opérationnelle. Par exemple, i-PRO Americas a créé un portail en libre-service destiné aux fournisseurs, intégrateurs de systèmes et partenaires américains leur permettant de vérifier la disponibilité de tous les produits et stocks.

« Grâce à notre nouveau portail partenaire, les intégrateurs de systèmes ont accès à des données actualisées des stocks de nos entrepôts américains et de nos principaux distributeurs, explique Mme Shiga. Grâce à ces informations, nos partenaires sont en mesure de fournir des estimations de projet plus précises à leurs clients, ce qui améliore considérablement leur satisfaction. »

Mme Shiga ajoute : « Au cours des prochains mois, l'équipe commerciale prévoit de créer un tableau de bord qui affichera des données en temps réel sur les ventes réalisées, les taux de remise, les dépenses d'exploitation et bien plus encore. Ces innovations, rendues possibles par SAP S/4HANA, aideront les responsables des ventes à proposer des commissions en lien direct avec les performances de l'entreprise. À l'avenir, nous prévoyons également de partager les données intégrées de notre activité avec tous nos sites afin qu'ils se développent de la même façon. »

Fort du succès de sa migration vers le cloud, i-PRO prévoit d'utiliser les données et les informations obtenues de SAP S/4HANA Cloud et de Salesforce pour stimuler sa croissance future.

M. Nakao remarque :« Grâce à SAP S/4HANA Cloud, nous pouvons visualiser en temps réel et sous tous les angles les données de nos opérations commerciales, comptables et financières. Par conséquent, nous pouvons prendre des décisions plus éclairées et nous adapter plus rapidement aux changements soudains des conditions du marché. »

Il ajoute : « À l'avenir, nous prévoyons de déclencher automatiquement les processus de fabrication dès que les clients passeront une commande, afin de livrer le produit final dans les 24 heures. Des applications efficaces, des processus standardisés et un accès rapide aux données en temps réel sont essentiels à la réussite de cette ambition, propulsée par SAP S/4HANA Cloud. »

Mme Shiga conclut : « Avec le soutien d'IBM et de SAP, nous avons réussi à établir i-PRO en tant qu'entreprise indépendante et à jeter les bases d'une croissance internationale. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec IBM afin de renforcer la réputation d'i-PRO en tant que fabricant de systèmes de surveillance leader au niveau mondial. »