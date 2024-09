Institut croate d’assurance retraite (HZMO)

La solution a permis à HZMO d’atteindre les mêmes normes que celles utilisées par de nombreuses autres institutions publiques pour procéder au paiement des retraites dans l’Union européenne, l’aidant ainsi à se préparer à faire partie d’un réseau international.



L’un des principaux avantages de l’utilisation de Sterling B2B Integrator par rapport à d’autres logiciels concurrents réside dans la gamme de modules qu’il propose, et qui fonctionnent avec un éventail de systèmes et de normes. Comme l’explique Sanja Grković-Hrabar, « Nos agences partenaires peuvent utiliser FTP, HTTPS, Connect:Direct ou tout autre protocole de leur choix. Sterling B2B Integrator nous le permet, car il prend en charge l’ensemble de ces protocoles. C’est important pour nous dans ce climat économique délicat : nous ne pouvons pas attendre de nos partenaires qu’ils investissent dans de nouveaux logiciels compatibles avec le nôtre. Avec Sterling B2B Integrator, ils reçoivent les données que nous leur envoyons sans aucune mise à niveau de leurs systèmes. »



L’automatisation du transfert de données a déjà profité à l’activité de HZMO en gagnant du temps et en réduisant les coûts associés à l’exécution manuelle du processus. Les données peuvent désormais être envoyées plus régulièrement aux agences pour garantir qu’elles restent à jour et contribuer à minimiser le risque de paiements erronés. Les informations peuvent également être plus facilement actualisées et les erreurs corrigées sans avoir à redémarrer le processus, améliorant ainsi la gérabilité du transfert de données.



Sanja Grković-Hrabar poursuit : « La transmission des données est désormais plus rapide et plus efficace, et les données plus précises, car l’ensemble du processus d’échange de données de nos mainframes vers les systèmes des partenaires est automatisé. Les processus sont également normalisés. En bref, l’efficacité, la précision et la normalisation sont trois des principaux avantages que nous retirons. »