L’époque où la gestion des demandes et des relations clients reposait exclusivement sur la présence d’agents physiques au bout du fil ou derrière un bureau est révolue. Aujourd’hui, les progrès technologiques font glisser les modèles d’engagement client vers le numérique. Cependant, les entreprises intelligentes sont conscientes qu’un engagement axé sur le numérique ne veut pas dire exclure les agents humains des interactions avec les clients. Les entreprises reconnaissent de plus en plus l’importance d’expériences client fluides, efficaces et personnalisées, soutenues par la technologie, mais avec des humains dans la boucle pour maintenir un avantage concurrentiel.

Humach (humains + machines) est un fournisseur de solutions d’expérience client (CX) qui utilise des agents certifiés par l’IA et des assistants numériques pour rationaliser les interactions avec les clients sur plusieurs canaux. Leader depuis plus de 35 ans dans les solutions CX pour les centres d’appel, Humach est un pionnier de l’IA et de l’automatisation depuis maintenant 10 ans. Alors, dans un paysage numérique et des environnements pilotés par l’IA en constante transformation, Humach était prêt à faire évoluer ses solutions.

Humach était conscient des défis à relever pour éviter les appels peu satisfaisants et gérer efficacement les demandes de plus en plus exigeantes des consommateurs. Parmi ces obstacles, citons le maintien d’une qualité cohérente sur les différents canaux, l’adaptation rapide aux pics d’activité et la fourniture suffisamment rapide de solutions hautement contextuelles pour répondre aux attentes des consommateurs modernes. La résolution de ces problématiques nécessitait l’alliance sophistiquée d’une intelligence artificielle et d’une infrastructure robuste pour fournir des informations en temps réel et proposer des interactions automatisées mais empathiques. L’entreprise recherchait des conseillers de confiance pour l’aider à développer sa plateforme technologique, mAI Pilot, en intégrant les points de contact humains à l’intelligence artificielle pour offrir des expériences client supérieures dans divers secteurs.