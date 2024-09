Honda R&D Co., Ltd. (lien externe à ibm.com) crée de nouvelles valeurs en anticipant les changements. Honda R&D s’efforce d’accroître la satisfaction de ses clients grâce à la recherche pure et appliquée et au développement de nouvelles technologies, ainsi qu’à la recherche et au développement de produits offrant une nouvelle valeur comme forces motrices du soutien à Honda. Honda R&D s’emploie à produire de nouvelles technologies créatives et innovantes qui changeront le monde.