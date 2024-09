L’industrie automobile mondiale est en complète mutation. Le véhicule hybride, électrique et autonome est en train de révolutionner l’industrie. Les attentes et les comportements des clients subissent un changement radical. Les gens souhaitent désormais des véhicules disposant de davantage de fonctionnalités technologiques. Dans le cadre de ce changement de paradigme, Honda Cars India Ltd. (HCIL) doit faire face à la concurrence non seulement des concurrents traditionnels de l’industrie automobile, mais aussi du secteur technologique, car les clients exigent davantage de l’expérience de conduite d’une automobile. HCIL savait qu’il était impératif de maintenir le cap et en même temps, de faire évoluer son activité. Cela passait par une compréhension approfondie des besoins réels des clients, soutenue par une plateforme de gestion client robuste.