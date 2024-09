HM Health Solutions

Selon Marc Rohrer, le plug-in UrbanCode pour Business Process Manager leur permet à lui seul d’économiser environ 210 heures de travail par an. Plus généralement, les pratiques DevOps mises en œuvre par HMHS accélèrent et pérennisent la démarche d’amélioration des applications et des processus, permettant à l’entreprise de mieux suivre l’évolution des exigences. « En fin de compte, les solutions IBM nous permettent d’accélérer la mise sur le marché », déclare Marc Rohrer. « Nous avons pu accélérer la mise à jour de nos applications et le déploiement des solutions tant attendues par nos clients. »



« L’un des principaux avantages est la cohérence : nous savons ce que nous envoyons vers nos environnements », explique Marc Rohrer. « Nous stockons nos configurations avec gestion de version dans UrbanCode Deploy. En cas de dysfonctionnement de la dernière version, nous pouvons donc facilement revenir à la version précédente, et tout notre environnement se réinitialise automatiquement à l’état dans lequel il se trouvait avant la survenue du problème. Cela garantit non seulement l’évolutivité et l’agilité de notre environnement, mais aussi la cohérence de nos processus de déploiement. »​