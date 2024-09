Les bâtiments sont parmi les actifs les plus importants et les plus chers que les entreprises doivent exploiter, c’est pourquoi de nombreuses entreprises britanniques s’appuient sur l’expertise de HFL Building Solutions pour assurer la sécurité, le confort et les performances de leurs propriétés.

HFL propose des services de maintenance, des services généraux intégrés et des services de construction environnementale. Véritable spécialiste dans son domaine, sa mission est de veiller à ce que les installations de ses clients soient gérées de la manière la plus efficace et la plus rentable possible. Pour cela, l’entreprise s’appuie sur une connaissance claire des activités de ses ingénieurs et de l’infrastructure construite qu’ils gèrent et entretiennent.

Comme l’explique Mark Roberts, directeur des finances chez HFL, « le travail que nous effectuons est relativement simple. Sa complexité, en réalité, vient du volume de nos opérations. Nous employons 150 personnes, qui travaillent sur plus de 400 sites, générant environ chaque mois 4 000 bons de fabrication ».

Dès qu’un ingénieur se rend sur un site pour répondre un bon de fabrication, comme pour réaliser un contrôle de maintenance préventif ou procéder à la réparation d’un système de chauffage, il ajoute un rapport écrit sur sa tâche au sein d’un registre conservé sur place.

Chaque registre agit comme un enregistrement vital des travaux entrepris pour un client, ce dernier contenant notamment d’importants documents justificatifs, dont un planificateur commercial, des conceptions, des certificats, etc. Les équipes HFL doivent donc accéder à ces informations dès que nécessaire pour pouvoir mener à bien leur travail, mais aussi suivre les coûts en cours et tenir les clients informés de l’état de leurs installations. Dans de nombreux cas, les informations sont également essentielles, puisqu’elles permettent aux clients de prouver qu’ils répondent aux exigences réglementaires et juridiques encadrant leurs installations.

Auparavant, HFL s’appuyait sur des registres physiques et des processus basés sur des feuilles de calcul pour gérer les flux de travaux complémentaires. Le problème ? Les retards qu’entraînait cette approche dans l’établissement des rapports liés aux bons de fabrication. Sans compter les documents souvent mal classés ou perdus, conduisant à des modifications chronophages et un risque accru pour l’entreprise et ses clients. Avec l’expansion de ses activités, HFL souhaitait trouver un moyen plus durable et plus sûr de gérer les bons de fabrication.