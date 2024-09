Hellenic Glass Industry S.A.

Alors qu'elle poursuit sa transformation numérique à l'aide de SAP S/4HANA sur IBM Services for Managed SAP Applications, Hellenic Glass Industry est convaincue qu'elle dispose des capacités nécessaires pour façonner des opérations mondiales lean et rentables.

Chaque palette de produits se voit désormais attribuer un identifiant unique dans SAP S/4HANA, qui est associé en tant que code-barres et scanné au fur et à mesure que les produits avancent sur la chaîne d'approvisionnement. Toutes les données de production, d'inventaire et de logistique étant gérées par SAP S/4HANA, HGI dispose d'une vue immédiate et précise des stocks disponibles à la vente et de leur emplacement dans l'entreprise.

Obtenir des informations détaillées

Aujourd'hui, Hellenic Glass Industry est en mesure de produire des rapports précis sur les KPI au niveau du groupe, notamment sur le nombre de produits fabriqués quotidiennement, le nombre de consignations expédiées vers ses sites de distribution et l'espace disponible dans ses entrepôts. Mais surtout, l'équipe financière de l'entreprise peut utiliser ces données pour terminer la clôture mensuelle beaucoup plus rapidement.

« Auparavant, nous devions attendre le vingt-deuxième jour du mois pour clôturer nos comptes, mais depuis notre collaboration avec IBM Services pour déployer SAP S/4HANA, la clôture peut se faire au huitième jour du mois : c'est 63 % plus rapide », déclare Manolis Kainourgiakis.

« Plus vite nous clôturons nos comptes, plus vite nous pouvons déterminer si nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs de revenus? En outre, cette accélération du délai de clôture possible grâce à IBM et SAP nous permettra de prendre des décisions proactives au sein d'un marché concurrentiel. Nous continuons à nous efforcer de gagner en efficacité et nous sommes convaincus que nous pourrons finalement achever une clôture en cinq jours ».