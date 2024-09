Hana Financial Group a engagé IBM® Services – Technology Support pour fournir des services de support multifournisseur intégrés. Le groupe IBM® Services en Corée a aidé l’entreprise à standardiser et unifier les systèmes de maintenance informatique de 11 de ses filiales via des processus éprouvés de gestion de projet pour la prestation de services, la gestion des fournisseurs et le reporting. L’équipe de support multifournisseur d’IBM travaille directement au bureau de Hana Financial Group et peut donc adopter une approche proactive de la maintenance, en identifiant les problèmes potentiels avant qu’ils ne causent des temps d’arrêt.

Dans le cadre du contrat, l’équipe IBM fournit un point de contact unique pour le centre de données multifournisseur du groupe. L’équipe IBM fournit également un contrat unique et des factures consolidées, ce qui simplifie les processus d’administration et de maintenance des équipements.

Le groupe IBM fournit également des pièces fréquemment utilisées au centre de données externalisé du groupe afin de minimiser les temps de réparation.

L’équipe IBM fournit une solution de gestion des appels pour aider à résoudre les erreurs système. La solution de gestion des appels fournit un aperçu des processus de gestion des problèmes et des fournisseurs à partir du moment où le problème est signalé jusqu’à sa résolution. Le groupe IBM a également mis en place un bureau de gestion de projet, qui apporte des réponses immédiates aux questions du groupe, assiste le groupe sur les problématiques informatiques et aide à redéfinir la gouvernance, les opérations de sauvegarde et de reprise avec les équipes de Hana Financial Group.