En tant qu’entreprise de distribution leader dans le sud de l’Italie, Gruppo Megamark approvisionne un réseau de plus de 500 supermarchés. Dans un secteur où la fraîcheur est primordiale, le bon fonctionnement des systèmes de réfrigération, des points de vente et des autres systèmes critiques est essentiel à la satisfaction des clients et à la sécurité alimentaire. Le problème ? Avec des centaines de magasins et de multiples partenaires de maintenance, Megamark avait besoin d’une manière plus intelligente de gérer la maintenance à travers son réseau ; une méthode capable de suivre la performance des fournisseurs, de rationaliser les workflows et de réduire les temps d’arrêt.

Margareth Di Molfetta, responsable des technologies de l’information chez Gruppo Megamark, explique : « Notre ancien système de gestion des actifs ne nous offrait pas assez de flexibilité pour concevoir des workflows, automatiser les processus, collaborer avec les fournisseurs ou générer des rapports utiles. Il était difficile de suivre l’avancement des ordres de travail et les temps de résolution des pannes ou de mettre en œuvre des stratégies pour optimiser la livraison des travaux de maintenance. »