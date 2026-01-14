Gruppo Megamark transforme la maintenance des magasins et la gestion des fournisseurs avec IBM® Maximo
En tant qu’entreprise de distribution leader dans le sud de l’Italie, Gruppo Megamark approvisionne un réseau de plus de 500 supermarchés. Dans un secteur où la fraîcheur est primordiale, le bon fonctionnement des systèmes de réfrigération, des points de vente et des autres systèmes critiques est essentiel à la satisfaction des clients et à la sécurité alimentaire. Le problème ? Avec des centaines de magasins et de multiples partenaires de maintenance, Megamark avait besoin d’une manière plus intelligente de gérer la maintenance à travers son réseau ; une méthode capable de suivre la performance des fournisseurs, de rationaliser les workflows et de réduire les temps d’arrêt.
Margareth Di Molfetta, responsable des technologies de l’information chez Gruppo Megamark, explique : « Notre ancien système de gestion des actifs ne nous offrait pas assez de flexibilité pour concevoir des workflows, automatiser les processus, collaborer avec les fournisseurs ou générer des rapports utiles. Il était difficile de suivre l’avancement des ordres de travail et les temps de résolution des pannes ou de mettre en œuvre des stratégies pour optimiser la livraison des travaux de maintenance. »
Gruppo Megamark a choisi IBM Maximo Application Suite pour gérer chaque aspect de ses processus de maintenance, y compris la gestion des actifs en magasin, la gestion financière des travaux de maintenance, la surveillance en temps réel de l’état, l’inventaire des pièces détachées et les accords de niveau de service fournisseurs.
Megamark a collaboré avec ELMI, un important spécialiste italien de l’intégration de systèmes et de la gestion des actifs, pour réaliser une preuve de concept avec IBM Maximo. ELMI et Megamark ont ensuite développé une solution complète dans le cloud exclusif de Megamark.
Depuis les premiers jours de leur collaboration, ELMI et Megamark ont continué à améliorer la solution, en simplifiant les workflows pour les magasins et les fournisseurs. « Maximo est extrêmement personnalisable, nous pouvons donc adopter progressivement la fonctionnalité et faire évoluer la solution en continu, explique Margareth Di Molfetta. L’expérience ainsi que les qualités techniques et personnelles de l’équipe ELMI ont fait du projet un véritable succès. »
Aujourd’hui, Megamark dispose d’un catalogue complet de tous les actifs dans environ 140 magasins, avec des workflows qui permettent aux magasins de demander facilement des travaux de maintenance et aux partenaires de maintenance de les effectuer. L’ensemble du processus est transparent et traçable, depuis les demandes de maintenance initiales jusqu’au paiement des fournisseurs.
« Nous pouvons surveiller l’état de tous nos actifs en temps réel, planifier et automatiser la maintenance préventive et corrective, souligne Margareth Di Molfetta. Nous pouvons également analyser les volumes, les délais et les coûts des travaux de maintenance pour évaluer les performances de nos actifs. »
La solution Maximo inclut un portail fournisseur sécurisé qui renforce la collaboration entre Megamark et ses partenaires de maintenance. Les tableaux de bord fournissent des informations sur les coûts de maintenance par magasin et par catégorie d’actif, suivent les temps moyens de résolution et mettent en évidence les indicateurs de fiabilité ainsi que les tendances de défaillance.
Margareth Di Molfetta conclut : « IBM Maximo a considérablement réduit le temps nécessaire pour gérer les demandes de service de nos fournisseurs et nous a permis de réaliser d’importantes économies de coûts. »
Gruppo Megamark est un leader du secteur de la distribution dans le sud de l’Italie, avec un réseau de plus de 500 supermarchés détenus directement et affiliés dans les Pouilles, la Campanie, la Molise, la Basilicate et la Calabre. Avec des marques telles que Faila, Dok Supermercati, Sole 365, Ottimo et les magasins de proximité A&O qui lui font confiance, le groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 3,2 milliards d’euros en 2024.
Fondé en 1985, ELMI est un intégrateur de systèmes de pointe, offrant des conseils professionnels pour soutenir des entreprises privées et publiques dans le développement de projets innovants. En mettant l’accent sur la R&D et les partenariats technologiques avec des leaders mondiaux tels qu’IBM, ELMI crée des solutions avancées qui apportent une valeur commerciale durable.
