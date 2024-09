La société holding, vieille de quarante ans, est composée de plusieurs autres entreprises qui couvrent collectivement l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement des secteurs du thon, de la sardine et de la farine de poisson, y compris la capture, le stockage, la transformation, la distribution et la vente du poisson. L'entreprise possède des installations de production qui abritent plus de 13 lignes de production, une flotte de 23 thoniers et de 14 sardiniers, ainsi que deux autres installations de fabrication et de production.

La plupart des entreprises du Grupo Pinsa sont interdépendantes et se vendent ou se rachètent régulièrement des produits tout au long de la chaîne d'approvisionnement. Le nombre d'interactions entre les personnes, les systèmes et les applications, tant en interne qu'avec les partenaires et les clients, peut être ahurissant. Aujourd'hui, l'entreprise utilise les solutions IBM Cloud Pak® for Integration et IBM Cloud Pak for Business Automation pour gérer ces intégrations et normaliser et automatiser les processus à l'échelle de l'entreprise.

La transition vers les IBM Cloud Paks a commencé en 2018, lorsque l'entreprise a atteint un goulot d'étranglement potentiel dans sa volonté de croissance optimale. À l'époque, 40 à 50 % des intégrations entre applications se faisaient de point à point. Chaque connexion devait être codée et gérée individuellement. De plus, l'entreprise manquait souvent de normes communes pour les processus opérationnels entre des fonctions similaires au sein de ses départements internes et de ses entreprises.