En tant que force active et puissante pour les valeurs démocratiques, cette grande organisation non gouvernementale (ONG) mondiale est une cible constante pour les acteurs de la menace, tant étatique que commerciale. Compte tenu de ces menaces, le maintien d’une solide posture de sécurité externe est essentiel pour son équipe de sécurité mondiale.

Avec plus de 1 000 employés et un périmètre mondial en constante expansion, le maintien d’une idée actualisée de sa surface d’attaque était un défi permanent. Alors que l’ONG commençait à déplacer ses principaux actifs vers le cloud, les risques inconnus liés au shadow IT et à l’infrastructure oubliée sont devenus une source croissante d’inquiétude pour l’équipe de sécurité.