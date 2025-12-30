GlassHouse Systems permet à un détaillant de rationaliser ses déploiements et de réduire ses coûts grâce à IBM Power Virtual Server
Il n’est pas surprenant que la technologie joue un rôle prépondérant dans la vente au détail moderne. Mais lorsque les systèmes prennent du retard, l’activité en pâtit également. Pour rester dans la course à l’ère du numérique, les entreprises doivent réagir rapidement face aux éventuels goulots d’étranglement.
Un grand détaillant de pièces automobiles, qui compte des centaines de magasins à travers les États-Unis, a mis en place une infrastructure personnalisée de gestion des points de vente et des entrepôts afin de soutenir les opérations au niveau des magasins. Si, au départ, ces systèmes étaient fiables et adaptés aux besoins du détaillant, le processus de déploiement était lent et gourmand en ressources, prenant souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois, pour intégrer un seul nouveau magasin. Or ce décalage augmentait les coûts opérationnels et menaçait les objectifs d’expansion ambitieux de l’entreprise.
Le détaillant de pièces automobiles avait besoin d’un moyen de centraliser son infrastructure, de rationaliser ses déploiements et de réduire le temps et les dépenses liés à la mise à l’échelle de ses systèmes. Dans le même temps, il devait garantir une protection robuste des données au niveau des magasins et de l’entreprise.
Ces défis l’ont incité à réfléchir à des stratégies de modernisation, ce qui impliquait de trouver un partenaire de confiance pour l’aider à se développer plus rapidement, plus intelligemment et de manière plus sécurisée.
Pour surmonter les retards de déploiement et l’augmentation des coûts, le détaillant s’est associé à GlassHouse Systems, un partenaire commercial IBM Platinum de confiance spécialisé dans les solutions de cloud hybride et de cybersécurité. Alex Talmor, président de GlassHouse Systems, commente : « Notre client avait besoin d’une plateforme stable, évolutive et flexible pour soutenir en toute confiance sa croissance rapide à l’échelle nationale. En tant que leader mondial dans la [fourniture de services IBM] Power Virtual Server, nous aidons les entreprises à étendre leurs environnements vers le cloud et à tirer parti de sa flexibilité accrue. Les capacités d’IBM Power Virtual Server, combinées à l’expertise de GlassHouse Systems, permettent aux entreprises de se recentrer sur leurs propres services et initiatives de croissance. »
Le partenaire commercial IBM a migré les anciens systèmes du détaillant depuis son infrastructure sur site vers IBM Power Virtual Server on IBM Cloud. La solution a été déployée dans deux régions, Washington DC et Dallas, avec une réplication pour la sauvegarde et la reprise après sinistre. En passant au cloud hybride, le détaillant a pu centraliser son infrastructure, améliorer son évolutivité et réduire la latence. IBM Power Virtual Server offrait également la flexibilité et les performances nécessaires pour accélérer l’intégration des magasins.
« Chez GlassHouse Systems, nous avons bâti notre réputation depuis plus de 30 ans en tant que partenaire commercial IBM Platinum en fournissant des solutions complètes de cloud hybride et de cybersécurité. Notre expertise approfondie des technologies IBM nous permet de réduire les risques et d’accélérer la création de valeur pour nos clients », a déclaré A. Talmor. La mise en œuvre collaborative a non seulement permis de relever les défis actuels du détaillant, mais aussi de jeter les bases de sa croissance future.
Après la migration vers IBM Power Virtual Server, le détaillant de pièces automobiles a considérablement amélioré sa capacité à étendre sa présence à l’échelle nationale. Le temps d’intégration de chaque nouveau magasin est passé de plusieurs semaines ou mois à quelques minutes, ce qui a permis un déploiement rapide dans toutes les régions. En outre, il a réduit ses coûts d’infrastructure de plus de 40 % tout en améliorant la résilience des données et les capacités de reprise après sinistre. Ces gains opérationnels lui ont permis d’être plus compétitif sur le marché des pièces automobiles.
« À l’avenir, nous nous concentrerons sur l’aide à nos clients pour qu’ils adoptent davantage IBM Cloud, en intégrant des workloads supplémentaires, en renforçant la sécurité et en garantissant la résilience des données, poursuit A. Talmor. Grâce à l’intégration d’IBM Power Systems, nous sommes ravis d’aider davantage de clients à réduire leurs coûts et à améliorer la disponibilité de leurs applications critiques. »
Avec GlassHouse Systems et IBM comme partenaires technologiques permanents, le détaillant est bien équipé pour continuer à transformer son infrastructure et offrir une plus grande valeur ajoutée à ses clients.
Fondée en 1993 et basée en Amérique du Nord, la société GlassHouse Systems (GHS) conçoit, déploie, gère et sécurise les infrastructures informatiques des entreprises, tant sur site que dans le cloud. GHS est un partenaire commercial IBM Platinum qui sert des clients des secteurs public et privé dans divers domaines, notamment la finance, les services publics, l’éducation et la fabrication.
