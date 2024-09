Grâce à son affiliation à un prestigieux institut de recherche et à son emplacement privilégié dans la région Asie-Pacifique, George Clinical a connu une forte croissance. « L’utilisation d’IBM Clinical Development nous a permis d’aider nos clients en termes de rapidité, de précision et de cohérence », explique Ullas Arabhavi. « Ce sont les principaux avantages de cette plateforme de saisie électronique de données (EDC), en plus de sa facilité d’utilisation. »

George Clinical a rapidement découvert un autre avantage concurrentiel d’IBM Clinical Development qui lui a permis de remporter des contrats d’essai clinique. « L’utilisation d’une plateforme unifiée avec tous les modules nécessaires nous a aidés, ainsi que la tarification flexible », déclare Ullas Arabhavi. « Cela nous donne l’agilité nécessaire pour fournir des véhicules à moindre coût afin de mener des projets pour des clients universitaires et des organisations plus petites, et de soutenir des essais dans les pays en développement. »

« Par exemple, si un sponsor réalise une étude en Inde, le coût sera un sujet délicat », déclare Ullas Arabhavi. « La flexibilité de notre grille tarifaire avec IBM Clinical Development nous donne un avantage par rapport aux autres fournisseurs qui ne disposent pas nécessairement de tarifs adaptés aux différentes zones géographiques. IBM propose également des tarifs universitaires, qui sont nettement inférieurs aux tarifs commerciaux. »

L’une des étapes les plus critiques de tout essai clinique est l’évaluation des critères d’efficacité. C’est là que les experts médicaux et les organismes de réglementation déterminent si les critères d’efficacité définis par le protocole ont été atteints. Le processus d’évaluation des critères d’efficacité est essentiel au plan global de surveillance de la sécurité pour les essais complexes de médicaments et de dispositifs cliniques. « IBM Clinical Development prend en charge l’évaluation des critères d’efficacité, ce que peu d’autres plateformes EDC proposent », explique Ullas Arabhavi.

« IBM Clinical Development nous aide à nous développer sur de nouveaux marchés et à soutenir les essais cliniques dans des domaines en pleine croissance comme l’oncologie », déclare Ullas Arabhavi. « Il n’est jamais facile de traiter les modifications de protocole conduisant à des mises à jour à mi-étude, ce qui est typique des études oncologiques. Cependant, IBM nous a donné la possibilité de gérer ces changements efficacement. Nous pensons qu’IBM Clinical Development est plus robuste que les autres outils EDC pour les études en phase avancée comportant des plans d’étude complexes. »