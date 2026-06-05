General Assembly unifie les opérations médiatiques mondiales grâce à l'IA

General Assembly est une entreprise mondiale de formation et de technologie destinée aux publics, aux entreprises et au gouvernement. Au fur et à mesure que ses opérations marketing s'étendaient aux régions, aux canaux et aux lignes de revenus, la complexité s'est intensifiée et les processus existants ont eu du mal à suivre le rythme.

La planification, la budgétisation, la production de rapports et la réconciliation financière reposaient sur des feuilles de calcul et d’importants efforts manuels. Des taxonomies régionales incohérentes ont empêché des comparaisons fiables des performances, et la coordination avec plus de 45 agences a entraîné des problèmes de contrôle des versions et des retards dans l'établissement des rapports. La fragmentation des données a obligé les équipes à prendre des décisions réactives avec une confiance limitée.

Sans transformation, ces contraintes menaçaient la capacité de General Assembly à maîtriser les dépenses, à accroître les investissements et à prendre des décisions opportunes et fondées sur les données à l’échelle mondiale. General Assembly avait besoin d'un système capable d'anticiper les risques, d'orienter les décisions et de réduire la dépendance humaine à l'égard de la coordination manuelle.