General Assembly unifie les opérations médiatiques mondiales grâce à l'IA

MINT et IBM watsonx.ai permettent de réaliser des économies de 20 % en rationalisant la planification, la budgétisation et les rapports
General Assembly est une entreprise mondiale de formation et de technologie destinée aux publics, aux entreprises et au gouvernement. Au fur et à mesure que ses opérations marketing s'étendaient aux régions, aux canaux et aux lignes de revenus, la complexité s'est intensifiée et les processus existants ont eu du mal à suivre le rythme.
La planification, la budgétisation, la production de rapports et la réconciliation financière reposaient sur des feuilles de calcul et d’importants efforts manuels. Des taxonomies régionales incohérentes ont empêché des comparaisons fiables des performances, et la coordination avec plus de 45 agences a entraîné des problèmes de contrôle des versions et des retards dans l'établissement des rapports. La fragmentation des données a obligé les équipes à prendre des décisions réactives avec une confiance limitée.
Sans transformation, ces contraintes menaçaient la capacité de General Assembly à maîtriser les dépenses, à accroître les investissements et à prendre des décisions opportunes et fondées sur les données à l’échelle mondiale. General Assembly avait besoin d'un système capable d'anticiper les risques, d'orienter les décisions et de réduire la dépendance humaine à l'égard de la coordination manuelle.
General Assembly s’est associé à MINT et IBM pour moderniser les Marketing Operations en utilisant une base d’IA gouvernée et prête pour l’entreprise. IBM watsonx.ai a été sélectionné pour soutenir un déploiement fiable de l’IA, l’évolutivité mondiale et une gouvernance solide des données.
Les équipes technologie et go-to-market d’IBM ont collaboré avec MINT pour proposer une solution de bout en bout combinant IA d’entreprise, gouvernance des données et automatisation opérationnelle.
MINT a mis en place un modèle de données unifié avec des taxonomies et des définitions standardisées dans toutes les régions et tous les secteurs d'activité. Grâce à l'IA agentique développée avec IBM watsonx.ai, la solution a permis une planification média basée sur l'IA, des prévisions basées sur des scénarios et une gestion budgétaire proactive. « Notre partenariat avec IBM et l’utilisation de watsonx.ai permettent à MINT de fournir une IA gouvernée et agentique qui aide des clients comme General Assembly à opérer avec plus de confiance, de rapidité et de contrôle financier », a déclaré Mark Polyak, directeur produit et technologie chez MINT.
Les flux de travail à volume élevé, notamment le suivi budgétaire et le rapprochement financier, ont été automatisés, remplaçant les processus manuels sur tableur par des flux de travail répétables et contrôlés. Cette évolution a permis à General Assembly de passer d’un reporting réactif à une prise de décision tournée vers l’avenir, assistée par l’IA, tout en s’étendant à l’échelle mondiale sans augmenter les effectifs.
Après le déploiement, General Assembly a obtenu une visibilité en temps réel sur les dépenses et les performances mondiales. L'automatisation a réduit les tâches manuelles liées à la planification et à la production de rapports, permettant ainsi aux équipes de se concentrer sur l'optimisation et les décisions stratégiques. «MINT et IBM [watsonx.ai] nous ont donné quelque chose que nous n'avions pas auparavant : une vue cohérente et fiable de nos finances de marketing à travers les régions, les canaux et les lignes d'affaires, a déclaré Jourdan Hathaway, directeur commercial et marketing chez General Assembly. « En abandonnant les feuilles de calcul, les taxonomies incohérentes et les rapports manuels, nous fonctionnons désormais avec des définitions unifiées et des workflows structurés qui facilitent grandement la prise de décisions rapides et éclairées. »
L'entreprise a réalisé un gain de temps de 20 % dans la planification et le rapport, a éliminé les taxonomies régionales fragmentées et a mis en place un modèle de données unifié remplaçant les taxonomies régionales. La planification et les forecasting assistées par l’IA ont renforcé la confiance dans les décisions en matière de rythme et de budget, permettant des ajustements plus rapides et plus éclairés.
Avec la technologie IBM, l'expertise de MINT et une fondation d'IA évolutive et gouvernée en place, General Assembly est positionnée pour accroître les investissements marketing avec plus d'agilité, de précision et de confiance opérationnelle.
General Assembly est un pionnier mondial de la formation technologique et des solutions de talents, aidant les individus à lancer des carrières technologiques et permettant aux organisations de constituer des équipes technologiques diversifiées et évolutives à travers le monde.
MINT, un partenaire commercial IBM Silver, est une entreprise technologique qui transforme les opérations marketing et médias grâce à des données unifiées, à l’automatisation et à l’IA agentique. Construit sur des plateformes d'entreprise de confiance telles que IBM watsonx.ai, MINT aide les entreprises mondiales à remplacer les workflows fragmentés par des modèles d’exploitation gouvernés et évolutifs qui améliorent la planification, le contrôle financier et la prise de décision.
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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats dépendent des configurations et des conditions du client et ne peuvent donc être généralisés.