Pour soutenir une stratégie DevOps chez Garanti BBVA Technology, l’entreprise a choisi de déployer la solution IBM Developer for z/OS Enterprise Edition, un ensemble d’outils avancés et complets pour le développement et la maintenance d’applications IBM z/OS.

« Nous avons fait appel à IBM pour nous aider à mettre en œuvre nos plans DevOps », se souvient M. Arslan. « En seulement trois jours, ils avaient compilé un rapport détaillé expliquant les étapes suivantes recommandées. C’était le catalyseur dont nous avions besoin. »

Par la suite, un ingénieur du programme IBM DevOps Acceleration s’est rendu chez Garanti BBVA Technology pendant deux semaines. Pendant ce temps-là, les équipes d’IBM et de Garanti BBVA Technology ont organisé deux ateliers de preuve de concept afin d’explorer les fonctionnalités proposées par IBM Developer for z/OS.

« En travaillant avec IBM, nous avons compris comment IBM Developer for z/OS pouvait nous aider à faire converger les mondes d’IBM Z et de l’open source », déclare M. Arslan. « Le soutien d’IBM tout au long de ce projet a été remarquable. L’équipe IBM est réactive et toujours disponible. »

Les développeurs de Garanti BBVA Technology ont facilement adopté la nouvelle technologie IBM. Aujourd’hui, l’équipe n’a plus besoin de passer d’un ensemble d’outils à un autre pour travailler sur différentes applications. Et avec l’aide d’un pipeline de migration codé en interne, ils ont pu accélérer la migration de leur gestionnaire de bibliothèques basé sur l’hôte vers un outil moderne de gestion du code source (SCM).

« IBM Developer for z/OS Enterprise Edition dispose d’outils pour tous les langages de développement utilisés par Garanti BBVA Technology, ce qui permet une expérience cohérente et un gain de temps précieux », explique M. Arslan. « Nous utilisons désormais un pipeline DevOps unique et moderne, et les éditeurs intégrés ont aidé nos développeurs à se familiariser très rapidement avec le nouvel ensemble d’outils. »