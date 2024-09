En travaillant avec IBM Services, Galp a commencé par cartographier ses processus métier B2B et B2C à Madère et dans les Açores, et par identifier les changements nécessaires pour créer des flux de travaux intégrés dans SAP S/4HANA.

« La conversion initiale SAP S/4HANA était une preuve de faisabilité importante pour notre projet mondial, et nous avions fixé des délais ambitieux pour la mise en production », précise Catarina Ceitil. « IBM a compris nos objectifs et a toujours été disposé à faire preuve de souplesse pour nous aider à les atteindre. Dès le début du projet, IBM a mis en place un environnement de bac à sable pour SAP S/4HANA dans IBM Cloud®, ce qui nous a permis de commencer à travailler immédiatement, sans attendre que l'infrastructure AWS soit prête. »

Au départ, IBM a travaillé aux côtés de l'équipe de projet Galp. À mi-chemin du projet, la crise de la COVID-19 a frappé. Alors qu’un confinement national fermait tous les bureaux du Portugal, les deux équipes ont été contraintes de passer au travail à distance.

« Face aux perturbations causées par la COVID-19, les équipes d'IBM et de Galp se sont montrées à la hauteur de la situation en respectant les délais de livraison et en rencontrant remarquablement peu problèmes de mise en œuvre », ajoute Mme Ceitil. « IBM s'est efforcé de faire en sorte que nous puissions mener à distance nos processus de conception, de test et de formation, et que tout le monde atteigne les mêmes objectifs à chaque étape. La collaboration a vraiment été un succès, et nous avons réussi à nous lancer avec seulement un mois de retard sur notre prévision. »