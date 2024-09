Future Group

IBM Services a proposé une plateforme « Green Store » reposant sur la solution IBM® TRIRIGA Building Insights pour surveiller la consommation d’électricité en temps réel et faciliter la gestion centralisée de l’énergie et les systèmes d’alerte automatisés en tirant parti de l’IoT, du big data et de l’analytique. La solution SaaS flexible et évolutive s’adapte aux nouveaux modèles de consommation, aux conditions météorologiques et aux schémas d’occupation pour fournir un aperçu des points de données clés sur l’utilisation de l’énergie et le gaspillage, offrant des prédictions sur les conditions futures conduisant à l’optimisation de la consommation d’énergie et à la réduction des dépenses énergétiques.