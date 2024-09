Paddy Power et Betfair disposent d’environnements technologiques complexes et dynamiques. 133 équipes répondent aux besoins de développement d’applications de l’entreprise (chacune composée de 7 à 10 personnes) et apportent plus de 100 modifications par jour à ses systèmes de production en direct. « Les modifications nécessitent un délai d’exécution très court, explique M. Beccan. Nous devons être en mesure de suivre et de mesurer cela, d’en rendre compte, de comprendre où nous pouvons aller plus vite, où nous devons ralentir, où nous devons corriger nos processus et où nous pouvons nous améliorer. »



Selon ce dernier, Targetprocess offre cette capacité à Flutter en offrant de la transparence sur le travail de développement et des mises à jour en temps réel sur les indicateurs clés. « Il ne s’agit pas seulement d’une question de qualité et de rapidité, dit-il. Il s’agit de s’assurer que nous soutenons les équipes autant que possible. »



Il s’agit notamment de s’assurer que les équipes disposent des ressources nécessaires pour réussir et de garantir que l’organisation alloue des ressources en fonction des principales priorités de l’entreprise. « Targetprocess nous permet d’aider les équipes de distribution à mieux faire les choses, explique M. Beccan. Nous sommes en mesure d’identifier les points de friction, c’est-à-dire les domaines dans lesquels les équipes manquent de ressources ou sont trop utilisées, et les domaines dans lesquels un soutien accru est nécessaire pour les témoignages utilisateur. Cela nous permet de discuter avec les équipes de ce que nous devons faire différemment pour les aider à aller plus vite, à optimiser l’utilisation des équipes et à réduire le nombre d’erreurs et de bogues dans nos systèmes. »



Avec Targetprocess, les équipes peuvent entrer dans les dépendances internes et externes. Cela permet à l’organisation d’analyser les demandes de l’ensemble des équipes, de créer des cartes thermiques, de suivre les dépendances et, en fin de compte, d’évaluer les risques et les priorités. « Par-dessus tout, je suis plus préoccupé par les priorités, dit-il. J’ai besoin de pouvoir dire à mon DSI, "voici les cinq principales questions qui devraient vous préoccuper en ce moment". »



Targetprocess permet aux équipes de suivre la demande de travail entrante. Par exemple, lorsqu’une personne de la division UK&I crée une nouvelle tâche ou qu’un élément en attente est transféré dans un projet actif, des équipes sont chargées de terminer le travail. Cela permet aux dirigeants de voir d’où viendra le soutien à chaque projet au sein de l’organisation et de prendre des décisions éclairées.



En outre, Targetprocess fournit des informations sur les témoignages d’utilisateurs. Les dirigeants peuvent suivre les efforts déployés par les équipes pour compléter chaque témoignage utilisateur, évaluer les efforts en fonction de la complexité et utiliser les informations pour améliorer la productivité de l’équipe de livraison.



« Une grande partie des informations que nous obtenons de Targetprocess explique comment les dirigeants et les équipes de direction peuvent prendre des décisions fondées sur des données, explique M. Beccan. Dans quels domaines devons-nous renforcer nos équipes ? Où devons-nous investir davantage de ressources ? Quels sont les goulets d’étranglement dans les feuilles de route, les priorités ou les ressources ? »