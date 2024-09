Depuis l’adoption des solutions SAP et WorkForce Software, FGF a commencé à tirer profit des avantages d’une approche HCM intégrée et pilotée par les données. En remplaçant plusieurs outils RH individuels par une solution unique, la société a pu se passer de plusieurs contrats logiciels, simplifiant ainsi le support technologique.

FGF bénéficie essentiellement des avantages liés au passage de processus manuels à des flux de travaux plus automatisés et intégrés. Les données relatives aux plannings des membres de l’équipe sont désormais disponibles instantanément dès qu’elles sont saisies dans la solution SAP, ce qui permet à l’équipe chargée des opérations de la société de prendre des décisions en matière de planning sur la base d'informations en temps quasi réel.

« Pour nous assurer que nous pouvons respecter les délais, à chaque fois, l’un de nos objectifs clés est de planifier nos besoins en main d'œuvre le plus tôt possible afin d’éviter les pénuries de talents », explique Mme Procher. « En adoptant les solutions SAP et WorkForce Software, nous disposons désormais d’une vue à 360 degrés de tous les membres de l’équipe à temps plein et des agences travaillant dans l’ensemble de l’entreprise, même au niveau des usines et des équipes. Grâce à ces analyses, nous pouvons prendre des décisions plus rapides et mieux informées en matière de personnel, par exemple en recrutant davantage de membres dans l’équipe de l’agence afin d’augmenter notre capacité et de répondre aux pics de demande à court terme. »

M. Sambamoorthy ajoute : « Chaque jour, nous fournissons un rapport sur les performances de chaque usine sur les précédentes 24 heures à notre équipe chargée des opérations, qui utilise les données pour identifier les problèmes potentiels et les résoudre rapidement. L’accès rapide à ces informations est vital, car il permet de faire face plus facilement aux problèmes auxquels nos usines sont confrontées. Grâce aux solutions SAP et WorkForce Software, nous pouvons désormais fournir des données clés aux décideurs en moyenne quatre heures plus vite chaque jour, soit une amélioration de 75 %. »

A l’avenir, FGF s’attend à ce que les flux de travaux en libre-service aient un impact positif. Par exemple, lorsqu’un membre de l’équipe souhaite demander un jour de congé, il ou elle pourra effectuer la tâche en quelques minutes en ligne ou sur une unité mobile.

« Nos équipes de gestion profiteront également des avantages potentiels des solutions SAP SuccessFactors en libre-service, car elles pourront utiliser ces solutions pour rationaliser de nombreux processus importants qui dépendaient auparavant des appels téléphoniques, des e-mails et des journaux », commente la vice-présidente.