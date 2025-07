Leader national, Franchise Brokers Association (FBA) a pour mission de mettre en relation entrepreneurs aspirants et opportunités de franchise. Réputée pour son professionnalisme et ses conseils personnalisés, FBA soutient son réseau de courtiers en traitant des centaines de documents d’information sur les franchises (FDD). Chaque document, qui compte 200 à 400 pages, regorge d’informations financières et opérationnelles essentielles pour prendre des décisions éclairées.

Auparavant, l’analyse de ces documents juridiques était une tâche fastidieuse et source d’erreurs. L’extraction manuelle des données clés, le calcul des résumés et le téléchargement des documents vers le CRM HubSpot pouvaient prendre jusqu’à quatre heures par annonce. Ce processus limitait souvent la Franchise Brokers Association (FBA) à l’examen de quelques annonces par semaine, et les erreurs de transcription ou de calcul érodaient la confiance des courtiers et nuisaient à la relation avec les clients.