Basée à Sioux Center, dans l'Iowa, la Farmers Cooperative Society (lien externe à ibm.com) propose aux agriculteurs une gamme de produits et de services de culture et de marketing agricoles, y compris des installations de stockage des cultures et des conseils commerciaux. Cette coopérative d'agriculteurs gère également un parc d'engraissement qui aide les membres à acheter et à entretenir des bovins d'engraissement, ainsi qu'un magasin réservé aux membres qui vend de la quincaillerie, des produits pour l'entretien des pelouses, du bois d'œuvre, de la peinture et bien plus encore.