FactSet obtient des informations exploitables et améliore à la fois ses opérations financières et ses opérations cloud grâce à IBM Cloudability
Les équipes d’ingénieurs occupent une place centrale chez FactSet, une société leader dans le domaine des données financières, de l’analyse de marché et des informations. Ces équipes créent des solutions, testent des idées et stimulent l’innovation. De plus, leur accès aux ressources cloud a considérablement accru leur agilité, et une stratégie de micro-comptes a permis aux ingénieurs de créer rapidement des comptes de manière sécurisée. Avec le temps, l’environnement cloud de FactSet a atteint environ 3 000 comptes, la plupart chez Amazon Web Services (AWS), rendant la gestion des coûts critique et difficile. Alors que les ressources inactives masquaient les frais grâce à des achats capitalisés dans le centre de données, les ressources inutilisées dans le cloud entraînaient des dépenses qui avaient une incidence directe sur les résultats financiers.
FactSet a mis au point un outil personnalisé afin de collecter les données relatives aux dépenses et de générer des rapports, mais celui-ci manquait de transparence pour les ingénieurs et nécessitait une maintenance continue. Afin de surmonter ces limites et de donner plus d’autonomie à ses équipes, l’entreprise a recherché une solution plus évolutive et plus riche en fonctionnalités pour gérer les coûts liés au cloud.
La recherche d’un remplacement par FactSet a conduit à la plateforme de gestion des coûts liés au cloud IBM Cloudability, choisie pour son évolutivité permettant de traiter de grands volumes de données de facturation, son interface utilisateur (UI) et son expérience utilisateur (UX) intuitives, ses solides capacités en libre-service et son intégration transparente avec l’écosystème IBM Apptio. La mise en œuvre a été rapide et simple. « Lorsque nous avons découvert IBM Cloudability, nous avons tout de suite été convaincus. La solution répondait à la plupart de nos critères, explique Hitesh Chitalia. La facilité d’intégration du système de facturation cloud nous a permis de nous lancer très facilement. »
IBM Cloudability a immédiatement permis à FactSet d’importer les données de facturation de milliers de comptes et de maintenir les correspondances avec les divisions et les équipes d’ingénieurs. Ce processus a fourni aux ingénieurs des informations exploitables sur leurs dépenses réelles et a amélioré la collaboration entre le personnel FinOps et le service financier. Grâce à cette transparence, FactSet a pu identifier les facteurs de coûts, donner aux équipes les moyens d’optimiser les ressources et jeter les bases de pratiques FinOps avancées.
IBM Cloudability a transformé la façon dont FactSet gère les coûts liés au cloud en lui offrant une visibilité approfondie et des informations exploitables. Les ingénieurs peuvent désormais voir les dépenses réelles et les tendances, et ainsi analyser en détail les facteurs de coûts partagés, identifier les anomalies et prendre des mesures pour réduire le gaspillage. Cloudability a également renforcé la collaboration entre les responsables financiers, FinOps et techniques, favorisant la confiance dans les rapports et permettant la tenue de réunions mensuelles d’examen du cloud. Selon H. Chitalia, « les responsables techniques apprécient la transparence que nous leur offrons et en veulent davantage, car ils font confiance aux données et y voient des opportunités d’action ».
Ce changement a permis à FactSet d’augmenter la couverture des instances réservées pour RDS de 40 % à 90 %, maximisant ainsi les remises et améliorant la rentabilité. Cloudability fournit des recommandations pour redimensionner les services, calculer les remises et automatiser la suppression des ressources inutilisées, poussant ainsi l’optimisation encore plus loin. Plus important encore, les ingénieurs disposent désormais des données dont ils ont besoin pour prendre des décisions éclairées. Fort de cette base, FactSet se prépare à passer à l’étape suivante : l’économie unitaire, qui permet la répartition des coûts au niveau des produits et la prise de décisions stratégiques.
FactSet est une société de données et de logiciels financiers dont le siège social se trouve à Norwalk, dans le Connecticut. Fondée en 1978, elle est spécialisée dans les solutions destinées aux professionnels de l’investissement, auxquels elle fournit un accès à des données et des analyses financières facilitant la prise de décisions stratégiques. Avec 37 sites répartis dans 20 pays, FactSet emploie plus de 12 000 personnes et sert 8 200 institutions clientes et plus de 218 000 professionnels de l’investissement.
