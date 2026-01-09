Les équipes d’ingénieurs occupent une place centrale chez FactSet, une société leader dans le domaine des données financières, de l’analyse de marché et des informations. Ces équipes créent des solutions, testent des idées et stimulent l’innovation. De plus, leur accès aux ressources cloud a considérablement accru leur agilité, et une stratégie de micro-comptes a permis aux ingénieurs de créer rapidement des comptes de manière sécurisée. Avec le temps, l’environnement cloud de FactSet a atteint environ 3 000 comptes, la plupart chez Amazon Web Services (AWS), rendant la gestion des coûts critique et difficile. Alors que les ressources inactives masquaient les frais grâce à des achats capitalisés dans le centre de données, les ressources inutilisées dans le cloud entraînaient des dépenses qui avaient une incidence directe sur les résultats financiers.

FactSet a mis au point un outil personnalisé afin de collecter les données relatives aux dépenses et de générer des rapports, mais celui-ci manquait de transparence pour les ingénieurs et nécessitait une maintenance continue. Afin de surmonter ces limites et de donner plus d’autonomie à ses équipes, l’entreprise a recherché une solution plus évolutive et plus riche en fonctionnalités pour gérer les coûts liés au cloud.