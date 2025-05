Exostar fournit une plateforme fiable pour la collaboration entre partenaires commerciaux dans les secteurs hautement réglementés, en proposant des solutions spécialement conçues pour répondre aux complexités de la collaboration au sein des chaînes d'approvisionnement et de valeur. Présente dans 175 pays à travers le monde, Exostar offre un accès sécurisé à plus de 200 000 organisations dans des secteurs tels que l'aérospatiale, la défense, la banque et l'industrie pharmaceutique.

Les entreprises modernes s'appuient sur des écosystèmes à plusieurs niveaux composés de fournisseurs, de partenaires et d'autres tiers pour fonctionner efficacement. Cette collaboration exige des dirigeants d'entreprise qu'ils autorisent des tiers à accéder aux données et aux systèmes internes sensibles de leur organisation. À mesure que les entreprises se développent et évoluent, les processus de gouvernance et d'administration nécessaires à la gestion de grands volumes d'identités deviennent de plus en plus complexes et chronophages, et elles sont confrontées à des risques permanents de cyberattaques basées sur l'identité et à des défis réglementaires.

Exostar a reconnu la nécessité d'une gouvernance fiable et efficace en tant que composante de sa plateforme de gestion des identités et des accès Access : One. Grâce à cette plateforme, les clients d'Exostar peuvent rationaliser et automatiser les processus de gestion des accès, réduire les risques liés à la mise à disposition d'accès à des tiers et protéger leurs actifs contre toute compromission.