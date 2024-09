« Dans le domaine de l'IA générative et des modèles de base, watsonx est une plateforme qui va nous permettre de répondre aux exigences de nos clients en termes d'optimisation et de sécurité, tout en leur faisant bénéficier du dynamisme et des innovations de la communauté open source. »



Romain Gaborit

Directeur technique

Eviden, une entreprise ATOS