« Conformément à la stratégie d'Etisalat by e& visant à déployer des technologies de pointe qui amélioreront la vie des clients, nous sommes impatients de collaborer à nouveau avec IBM et de tirer parti de sa technologie watsonx.ai pour offrir une expérience plus personnalisée à nos clients. En utilisant les capacités d'IA générative d'IBM, etisalat by e& peut débloquer plus de possibilités créatives, simplifier les processus métier et devenir un incubateur de services numériques, ce qui nous positionne pour une croissance et un succès à long terme. »



Khalid Murshed,

direction de la technologie et de l'information,

etisalat by e&