Nous n’utilisons pas seulement IBM Targetprocess pour gérer les lots de travaux, précise R. Mutschler, mais aussi pour développer nos objectifs et résultats clés afin d’atteindre un objectif stratégique commun. Historiquement, notre taux de conformité au KPI de la feuille de route était de 50 à 60 %. Après la mise en œuvre du SAFe et d’IBM Targetprocess, ce KPI a toujours été supérieur à 90 %. »

Selon R. Mutschler, les développeurs utilisent Targetprocess en tant que plateforme commune, ce qui réduit les frais généraux liés à la prise en charge d’un large éventail d’outils et leur permet de gérer le portefeuille de projets complexes de l’entreprise plus efficacement qu’auparavant.

Cette consolidation a simplifié le processus de développement et permis une planification plus efficace des incréments de programme (PI). « La transparence de l’alignement est la principale valeur ajoutée, en particulier lors de la planification des PI, ajoute R. Mutschler. C’est un outil formidable, avec de nombreux tableaux de planification pour visualiser les dépendances, afin que chacun voie la partie du travail dont il a besoin à la fin. »

ETAS utilise également Targetprocess pour réaliser d’importantes améliorations opérationnelles, notamment :

réduire considérablement le temps nécessaire pour répondre aux demandes des clients ;

remplacer les tests manuels par des tests automatisés pour gagner du temps et accroître l’efficacité ;

établir une transparence qui optimise les processus et améliore la collaboration.

Ces avantages ont rendu les équipes de développement d’ETAS plus productives et ont permis aux clients d’avoir davantage confiance dans la fiabilité et la qualité des produits livrés.

Conseils pour la mise en œuvre agile

ETAS a considérablement fait progresser sa transformation agile grâce à IBM Targetprocess, mais il reste encore beaucoup à faire. Pour la prochaine itération, les dirigeants de l’entreprise cherchent à étendre l’utilisation de Targetprocess et à mettre en œuvre une gestion globale et complète du portefeuille pour l’ensemble de l’organisation.

Lorsqu’on lui demande des conseils pour les personnes qui cherchent à mettre en œuvre des pratiques agiles, R. Mutschler répond : « Il faut être patient. La mentalité et les principes sont très importants en matière d’agilité, car en fin de compte, tout dépend de la façon dont nous travaillons ensemble, dont nous dirigeons l’entreprise et dont nous prenons des décisions. »

La mise en place d’un environnement propice à l’essor de cette mentalité était essentielle à la réussite d’ETAS, et Targetprocess en était un élément clé. « Lorsque nous montrons à nos collègues le potentiel d’IBM Targetprocess, ils nous disent : "Il me le faut. C’est un produit génial, il me le faut, et faites en sorte que je puisse l’obtenir le plus rapidement possible." Nous avons atteint un tel niveau d’adhésion que nous avons une liste d’attente pour les nouveaux utilisateurs. »