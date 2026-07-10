Déployer une IA responsable dans le secteur des services financiers

IBM Consulting et E.SUN Bank créent un cadre d’entreprise pour une IA fiable et évolutive
Du fait de la transformation du secteur financier mondial par l’IA générative, E.SUN Bank a été confrontée à une question cruciale : comment déployer l’IA de manière responsable au sein d’une entreprise soumise à une réglementation stricte ? Opérant dans le secteur financier taïwanais hautement supervisé, la banque avait lancé des initiatives en matière d’IA, mais la gouvernance restait fragmentée. Les contrôles reposaient sur une coordination interdépartementale répétée, des interprétations variées et des processus de vérification manuels, en l’absence d’un cadre unifié et applicable.
Sans logique de gouvernance standardisée, le déploiement de l’IA présentait des risques réglementaires, opérationnels et de réputation. Avec l’émergence de normes mondiales telles que le règlement européen sur l’IA et la norme ISO/IEC 42001, le besoin d’un cadre de gouvernance structuré à l’échelle de l’entreprise est devenu urgent. E.SUN Bank devait passer de la phase d’expérimentation à un modèle de gouvernance de l’IA cohérent, auditable et évolutif.
IBM Consulting a collaboré avec E.SUN Bank pour co-créer le premier cadre de gouvernance de l’IA à l’échelle de l’entreprise et applicable aux services financiers à Taïwan. S’appuyant sur des normes mondiales, notamment le règlement européen sur l’IA et la norme ISO/IEC 42001, IBM a introduit un modèle de gouvernance basé sur les risques et couvrant l’ensemble du cycle de vie, aligné à la fois sur les attentes réglementaires et les réalités métier.
Le principal livrable, à savoir le livre blanc sur la gouvernance de l’IA (protocole), a traduit les exigences réglementaires en une méthodologie décisionnelle structurée, étape par étape. Chaque initiative en matière d’IA suit désormais une logique cohérente pour évaluer les risques et déterminer la combinaison appropriée de contrôles. Ce cadre intègre 132 mesures de contrôle conformes aux exigences de la FSC et 96 méthodes techniques, intégrées tout au long du développement, de la validation, du déploiement et de la surveillance des modèles. La gouvernance est ainsi passée d’une coordination fragmentée et manuelle à un processus d’entreprise standardisé, auditable et reproductible, créant ainsi un modèle de gouvernance pratique pouvant également servir de référence pour les établissements financiers de tout Taïwan.
Grâce à la mise en place de ce nouveau cadre, E.SUN Bank est passée de pratiques de gouvernance fragmentées à un modèle unifié à l’échelle de l’entreprise. Plus de 50 membres pionniers, dont 13 responsables clés, ont été formés à l’application d’une logique de gouvernance commune, ce qui permet de choisir de manière cohérente les contrôles à mettre en œuvre pour l’ensemble des initiatives d’IA. Lorsqu’elles évaluent un même cas d’utilisation, les équipes parviennent désormais, de manière indépendante, aux mêmes décisions de gouvernance, ce qui réduit les divergences d’interprétation et renforce la confiance des organismes de réglementation.
Les 132 contrôles alignés sur les normes de la FSC et les 96 méthodes techniques garantissent une mise en œuvre de la gouvernance mesurable et auditable. La gouvernance de l’IA est à présent intégrée tout au long du cycle de vie, ce qui permet à la banque de déployer l’IA de manière responsable tout en respectant les exigences réglementaires. Le protocole sert également de cadre de référence concret pour les établissements financiers de Taïwan qui mettent au point et perfectionnent leurs propres capacités de gouvernance de l’IA.
En transformant la gouvernance de l’IA en une capacité opérationnelle reproductible, E.SUN Bank a établi une base solide pour les futures innovations en matière d’IA tout en préservant transparence, responsabilité et contrôle.
E.SUN Bank, fondée en 1992 et dont le siège social est situé à Taipei (Taïwan), est l’une des principales banques commerciales du pays. Elle propose des services de banque de détail, de banque d’affaires et de gestion de patrimoine à une clientèle de particuliers et d’entreprises, en mettant fortement l’accent sur l’innovation numérique et la durabilité.
E.SUN Bank tire son nom du mont Jade, le plus haut sommet de Taïwan. Inspirée par sa grandeur et sa beauté, E.SUN Bank s’engage à bâtir un établissement bancaire d’envergure mondiale et à devenir le choix le plus fiable pour ses clients.
Guidée par l’intégrité et l’excellence professionnelle, E.SUN Bank s’engage à préserver les actifs qui lui sont confiés, tout en créant continuellement de la valeur et en offrant des expériences enrichissantes à ses clients.
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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.