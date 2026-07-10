Déployer une IA responsable dans le secteur des services financiers

Grâce à la mise en place de ce nouveau cadre, E.SUN Bank est passée de pratiques de gouvernance fragmentées à un modèle unifié à l’échelle de l’entreprise. Plus de 50 membres pionniers, dont 13 responsables clés, ont été formés à l’application d’une logique de gouvernance commune, ce qui permet de choisir de manière cohérente les contrôles à mettre en œuvre pour l’ensemble des initiatives d’IA. Lorsqu’elles évaluent un même cas d’utilisation, les équipes parviennent désormais, de manière indépendante, aux mêmes décisions de gouvernance, ce qui réduit les divergences d’interprétation et renforce la confiance des organismes de réglementation.

Les 132 contrôles alignés sur les normes de la FSC et les 96 méthodes techniques garantissent une mise en œuvre de la gouvernance mesurable et auditable. La gouvernance de l’IA est à présent intégrée tout au long du cycle de vie, ce qui permet à la banque de déployer l’IA de manière responsable tout en respectant les exigences réglementaires. Le protocole sert également de cadre de référence concret pour les établissements financiers de Taïwan qui mettent au point et perfectionnent leurs propres capacités de gouvernance de l’IA.

En transformant la gouvernance de l’IA en une capacité opérationnelle reproductible, E.SUN Bank a établi une base solide pour les futures innovations en matière d’IA tout en préservant transparence, responsabilité et contrôle.