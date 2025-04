Les entreprises comptent sur des partenaires de confiance en matière de services gérés afin de veiller à la santé de leurs systèmes et applications les plus stratégiques. L’automatisation joue un rôle essentiel dans la fourniture d’un support sécurisé et fiable visant à garantir le fonctionnement optimal des applications métier. Et personne ne le sait mieux que les experts technologiques d’Ensono, un important conseiller en technologie, fournisseur de services gérés et partenaire de confiance en matière de transformation, qui gère des environnements IBM et informatiques distribués stratégiques, ainsi que des environnements hyperscale pour certaines des plus grandes marques mondiales.

Pendant plus de dix ans, Ensono a mis au point des configurations d’automatisation Ansible open source uniques et adaptées à l’environnement de chaque client. Alors que l’équipe d’Ensono assumait la gestion d’environnements clients de plus en plus vastes, elle a constaté des niveaux d’interdépendance entre les systèmes qui nécessitaient de nouvelles solutions pour maintenir un niveau de service et de performance exceptionnel. Sans plateforme d’automatisation pour gérer ces systèmes essentiels de manière cohérente, l’équipe risquait de faire face à une dérive au niveau des configurations, à des difficultés de dépannage et à une augmentation des coûts d’infrastructure. Elle a donc fait appel à IBM, son partenaire technologique le plus stratégique, pour l’accompagner dans sa transformation.