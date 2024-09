Elevations Credit Union

A l’aide des informations fournies par l’offre Blueworks Live, Elevations a ajusté ses processus afin d’améliorer le niveau de satisfaction de ses membres. Par exemple, Elevations a utilisé son processus de commentaires des membres pour identifier que le délai entre la soumission d’une demande de prêt en ligne et la réception d’une réponse frustrait les membres. L’organisation a rapidement amélioré le processus de demande de prêt. Dans le passé, un souscripteur examinait chaque demande de prêt, ce qui prenait au moins deux jours ouvrables. Désormais, si la demande de prêt répond aux exigences de souscription standard, les membres reçoivent une réponse immédiate, et seuls les prêts qui ne répondent pas aux exigences doivent être examinés par le souscripteur. L’organisation a également repensé son processus de prêt immobilier. Grâce à l’offre Blueworks Live, Elevations a identifié les points redondants et les blocages du processus, ce qui a permis de réduire de plus de 50 % les durées de cycle et d’améliorer le taux de satisfaction des membres. De plus, Elevations a mis en place de nouveaux processus pour s’assurer de communiquer avec ses membres tout au long du processus de prêt immobilier.



Un an seulement après le lancement de son initiative d’amélioration des processus, Elevations a postulé pour le prix CPEx et l’a remporté. « Jamais nous n’aurions imaginé qu’un an après nous serions en mesure de postuler et de remporter le niveau Timberline du Colorado Performance Excellence Award en un an. Ils nous ont félicité pour notre architecture et la façon dont nous avons utilisé Blueworks Live pour créer notre référentiel de processus », explique M. Wolfe. « J’ai eu l’impression que Blueworks Live était sur le podium avec nous lorsque nous avons reçu notre prix, car je ne sais pas comment nous aurions pu y arriver sans lui. »



Elevations a ensuite jeté son dévolu sur le prestigieux Malcolm Baldrige National Quality Award, un prix décerné chaque année par le président des Etats-Unis et le National Institute of Standards and Technology (NIST) à un très petit nombre d’organisations américaines qui font preuve des plus hauts niveaux d’excellence en matière de performance. Le 10 novembre 2014, Elevations a reçu un appel de la secrétaire américaine au Commerce, Penny Pritzker, informant l’entreprise qu’elle avait remporté le prix. En avril 2015, M. Wolfe et d’autres représentants de la banque coopérative recevait leur prix lors de la conférence annuelle Quest for Excellence à Baltimore, dans le Maryland.



Elevations estime que l’offre Blueworks Live lui permettra de continuer à déployer des innovations en matière de processus dans l’ensemble de l’organisation. « Maintenant, je pense que les gens comprennent qu’une fois qu’ils ont la maîtrise individuelle et globale de leurs processus et de leur fonctionnement, ils deviennent les rois du monde. Ils peuvent tout faire. Ils peuvent examiner n’importe quel aspect de l’organisation et améliorer tout ce qu’ils souhaitent améliorer », explique M. Wolfe.