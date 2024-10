Grâce à une relation solide de 20 ans fondée sur la confiance et un excellent service, Edison a choisi de travailler avec IBM. Le plan de transformation géré par IBM Consulting comprenait des processus innovants et numériques pour les achats, les finances, la gestion des actifs, la logistique, les ressources humaines, le reporting et l’analytique. Il s’agissait également d’introduire de nouvelles fonctionnalités, de mettre à niveau les systèmes et de passer d’une solution sur site à AWS Cloud.

Ce projet comprenait des outils de partenaires IBM tels que SNP et Panaya. IBM a joué un rôle essentiel dans l’orchestration et la coordination des activités de toutes les parties. Il s’agit du premier cas en Italie où SNP et Panaya ont été utilisés conjointement pour l’évaluation et la migration. SNP a fourni le logiciel Crystal Bridge, qui a mappé les processus et les données d’Edison avant le début de la transformation. Cette visibilité a permis à Edison de déterminer les données à migrer ou à supprimer afin de mieux sécuriser la mise à niveau. IBM a effectué une migration hybride basée sur l’outil SNP (T-Bone).

Panaya, quant à lui, a fourni un outil permettant l’analyse automatique des données et intégrant des fonctionnalités de personnalisation qui ont accéléré les tests. Le projet a débuté en septembre 2021 et devait s’achever dans les 18 mois. L’opération a été terminée en février 2023, dans les délais et sans dépasser le budget.