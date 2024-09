« Chez Eclarity, notre objectif est de faire tomber les barrières à l’enseignement des mathématiques et des sciences, afin d’aider les étudiants à libérer tout leur potentiel. Nous avons hâte de pouvoir tirer parti des capacités d’IA générative et de création de modèles de fondation intégrées à watsonx.ai. Elles vont pouvoir nous aider à élaborer et développer rapidement de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux contenus pour notre chatbot alimenté par l’IA. Grâce à ces avancées technologiques, nous pouvons poursuivre notre mission : favoriser un environnement sûr où les étudiants ont tout ce qu’il faut pour apprendre, s’exercer, prendre des risques, accepter les échecs et s’améliorer continuellement. »

Dr Anna Guentner

PDG

Eclarity GmbH