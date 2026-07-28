Dutch Railways modernise sa maintenance avec IBM Maximo

Chaque jour, Dutch Railways contribue à assurer la mobilité des Pays-Bas, des millions de passagers comptant sur un service ferroviaire sûr, propre et ponctuel. Ce service repose sur une opération de maintenance critique dans le cadre de laquelle le matériel roulant doit être entretenu dans les délais, disponible pour le service et conforme aux exigences réglementaires.

Au fur et à mesure de l’évolution des besoins opérationnels, Dutch Railways a vu l’opportunité de moderniser l’environnement Maximo pour soutenir ce travail. Les données de maintenance devaient être plus efficacement connectées entre la planification, l’exécution, les partenaires de nettoyage, les rapports KPI et les systèmes d’entreprise, tandis que l’infrastructure sous-jacente, la technologie de base de données et les intégrations nécessitaient une plus grande évolutivité, résilience et gouvernance.

Le défi était de passer de Maximo 7.6 à IBM Maximo Application Suite 9.0 tout en modernisant la base informatique plus large sans perturber les opérations ferroviaires quotidiennes. Dutch Railways avait besoin d’une plateforme gouvernée pour renforcer le contrôle opérationnel et améliorer les décisions concernant l’état de préparation et la disponibilité des trains.

