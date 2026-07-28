Dutch Railways modernise sa maintenance avec IBM Maximo

Une plateforme gouvernée relie la planification, les opérations et les systèmes d’entreprise tout en réduisant le coût total d’exploitation
Chaque jour, Dutch Railways contribue à assurer la mobilité des Pays-Bas, des millions de passagers comptant sur un service ferroviaire sûr, propre et ponctuel. Ce service repose sur une opération de maintenance critique dans le cadre de laquelle le matériel roulant doit être entretenu dans les délais, disponible pour le service et conforme aux exigences réglementaires.
Au fur et à mesure de l’évolution des besoins opérationnels, Dutch Railways a vu l’opportunité de moderniser l’environnement Maximo pour soutenir ce travail. Les données de maintenance devaient être plus efficacement connectées entre la planification, l’exécution, les partenaires de nettoyage, les rapports KPI et les systèmes d’entreprise, tandis que l’infrastructure sous-jacente, la technologie de base de données et les intégrations nécessitaient une plus grande évolutivité, résilience et gouvernance.
Le défi était de passer de Maximo 7.6 à IBM Maximo Application Suite 9.0 tout en modernisant la base informatique plus large sans perturber les opérations ferroviaires quotidiennes. Dutch Railways avait besoin d’une plateforme gouvernée pour renforcer le contrôle opérationnel et améliorer les décisions concernant l’état de préparation et la disponibilité des trains.
Dutch Railways a réalisé bien plus qu’une mise à niveau de plateforme : une transformation contrôlée 4-en-1 avec IBM. Le programme a combiné quatre grands changements : la mise à niveau d’IBM Maximo 7.6 vers IBM® Maximo Application Suite 9.0, le passage d’une infrastructure sur site à Microsoft Azure, la migration d’Oracle vers Azure SQL Managed Instance et la refonte des intégrations autour d’une architecture API-first.
Ces changements ont permis à Dutch Railways de disposer d’une plateforme gouvernée pour la planification, l’exécution et le partage de données. La base informatique plus solide a renforcé le rôle opérationnel de Maximo, facilitant la connexion des données de maintenance fiables entre la planification, l’exécution, le nettoyage, le reporting KPI et les systèmes d’entreprise.
Cela permet aux équipes et aux systèmes connectés de prendre des décisions plus éclairées concernant l’état de préparation et la disponibilité des trains, ainsi que les travaux de maintenance critiques pour l’entreprise. Dutch Railways a géré la transformation en interne, avec une coordination toutes les deux semaines avec IBM, Microsoft et Red Hat.
Avec IBM Maximo Application Suite au cœur de son dispositif, Dutch Railways a renforcé le rôle de Maximo en tant que centre stratégique pour la maintenance et la prise de décisions opérationnelles. La plateforme prend en charge la maintenance gouvernée du matériel roulant, en aidant les équipes à démontrer que les trains sont entretenus dans les délais, conformes aux réglementations et prêts à assurer un service sûr, propre et de qualité. En transférant Maximo vers Microsoft Azure, Dutch Railways a réduit son coût total d’exploitation de 50 % tout en améliorant l’évolutivité et la résilience de sa base informatique.
Grâce à plus de 30 intégrations basées sur les API, Maximo connecte la planification, l’exécution de la maintenance, les opérations de nettoyage, le reporting KPI et les systèmes d’entreprise. Les données issues des capteurs des trains, des conducteurs et des contrôleurs peuvent être transmises à Maximo en tant que demandes de service, tandis que les applications de planification peuvent utiliser les données Maximo pour comprendre la disponibilité du matériel roulant pour les horaires. Cela aide Dutch Railways à améliorer le contrôle opérationnel, à renforcer la gouvernance et à soutenir le service ferroviaire quotidien grâce à des données plus fiables.
Dutch Railways est le plus grand opérateur ferroviaire de voyageurs des Pays-Bas et joue un rôle clé dans le réseau de mobilité national. Avec plus de 700 trains et environ un million de passagers par jour, Dutch Railways relie les villes, les régions et les destinations internationales tout en s’efforçant de rendre les voyages en train sûrs, fiables, confortables et durables.
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Exemples donnés à titre indicatif uniquement. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.