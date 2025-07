Dropbox est une plateforme de collaboration et de stockage de fichiers basée sur le cloud, dont le siège se trouve à San Francisco, en Californie. Depuis sa création en 2007, l’entreprise s’est développée pour servir des millions de particuliers et d’entreprises dans le monde entier. Réputée pour son expérience utilisateur intuitive et son engagement fort en matière de sécurité et de confidentialité, Dropbox permet un partage de fichiers et une collaboration transparents sur tous les appareils et dans toutes les régions du monde. Sa base d’utilisateurs mondiale et sa présence sur le marché témoignent de son envergure, de sa fiabilité et de son impact.