Dollarito est une plateforme de prêt numérique qui aide les personnes sans historique de crédit ou ayant une faible cote à accéder à des prêts transparents, responsables et à des prix raisonnables, leur permettant ainsi de se constituer un dossier de crédit et d’améliorer leur avenir financier.

Aux États-Unis, des millions de personnes ayant une cote de crédit faible ou aucun historique sont exclues des options financières qui leur permettraient pourtant de l’améliorer. Dollarito a cherché à aider ses clients à contourner ce paradoxe en remédiant aux limites des modèles traditionnels d’évaluation des risques-clients. L’entreprise souhaitait favoriser une évaluation plus précise de la capacité de remboursement d’une personne en se basant sur ses transactions bancaires, ses données comportementales ainsi que des facteurs économiques. Cependant, il lui manquait une infrastructure technologique évolutive, sécurisée et conforme, indispensable à la réalisation de son objectif.

C’est là qu’intervient la plateforme IBM Cloud.