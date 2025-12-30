Dollarito élargit l’accès au crédit pour les communautés à faible cote grâce à une solution basée sur IBM Cloud
Dollarito est une plateforme de prêt numérique qui aide les personnes sans historique de crédit ou ayant une faible cote à accéder à des prêts transparents, responsables et à des prix raisonnables, leur permettant ainsi de se constituer un dossier de crédit et d’améliorer leur avenir financier.
Aux États-Unis, des millions de personnes ayant une cote de crédit faible ou aucun historique sont exclues des options financières qui leur permettraient pourtant de l’améliorer. Dollarito a cherché à aider ses clients à contourner ce paradoxe en remédiant aux limites des modèles traditionnels d’évaluation des risques-clients. L’entreprise souhaitait favoriser une évaluation plus précise de la capacité de remboursement d’une personne en se basant sur ses transactions bancaires, ses données comportementales ainsi que des facteurs économiques. Cependant, il lui manquait une infrastructure technologique évolutive, sécurisée et conforme, indispensable à la réalisation de son objectif.
C’est là qu’intervient la plateforme IBM Cloud.
Après avoir évalué ses besoins et les options technologiques disponibles, Dollarito a fait appel à IBM pour mettre au point une solution Web dotée d’une infrastructure sécurisée, conforme et évolutive. Celle-ci devait être entièrement adaptée à sa mission, qui consiste à servir les communautés ayant un accès limité au crédit.
La solution Web d’IBM combinait l’optimisation de l’infrastructure et la conformité réglementaire, soutenue par IBM Cloud for Financial Services, avec les capacités avancées d’IA du portefeuille de produits IBM watsonx. Cette association a permis de mettre en place une stratégie et des opérations plus intelligentes grâce à l’IA générative et aux modèles de fondation.
Avec des opérations entièrement conteneurisées et une stratégie de data mesh comprenant des pistes d’audit et des contrôles d’accès stricts, la solution a également permis à Dollarito de se concentrer sur l’innovation tout en maintenant confiance et transparence.
Grâce à son nouveau modèle d’évaluation de solvabilité basé sur l’IA, Dollarito a obtenu les résultats suivants :
En allant au-delà de l’évaluation des risques-clients traditionnelle, Dollarito permet à ses clients de satisfaire rapidement et en toute sécurité leurs besoins financiers urgents. Le partenariat avec IBM a renforcé la position de Dollarito en tant que leader de l’innovation fintech inclusive. À mesure que l’entreprise poursuit son développement, elle entend continuer à collaborer avec les équipes IBM afin de développer de nouveaux cas d’utilisation et d’adopter des technologies avancées qui s’appuient sur son infrastructure existante.
Dollarito est une plateforme de prêt numérique qui aide les communautés sans historique de crédit ou ayant une faible cote FICO à accéder à des prêts transparents, responsables et à des prix raisonnables. Dollarito applique l’IA aux données bancaires, transactionnelles et comportementales afin d’évaluer la capacité de remboursement avec plus de précision que ne le permettent les cotes FICO.
