Favoriser une transition nationale vers l’utilisation d’une énergie domestique propre

Au Royaume-Uni, le DESNZ accélère l’adoption de solutions énergétiques domestiques à faible émission de carbone, plus propres et plus abordables
Le Département de la sécurité énergétique et de la neutralité carbone (DESNZ) dirige la transition du Royaume-Uni vers une énergie propre, visant à atteindre une énergie propre d’ici 2030 et le zéro émission nette d’ici 2050. Des progrès sont en cours, mais seulement 2 millions de propriétaires sont passés d’une chaudière à gaz ou mixte à une pompe à chaleur air-air. D’ici 2030, le DESNZ vise à multiplier par cinq le nombre d’installations annuelles de pompes à chaleur par rapport au taux actuel.
Le chauffage reste une opportunité centrale. Les 30 millions de logements du Royaume-Uni génèrent environ 20 % des émissions nationales, et nombre d’entre eux ont été construits avant les normes d’isolation modernes, ce qui rend les rénovations plus complexes.
Pour atteindre les objectifs à long terme, il est nécessaire d’adopter une nouvelle approche : utiliser les informations des consommateurs et l’engagement numérique pour encourager de nouvelles habitudes dans la manière dont les gens chauffent leur logement.
Pour améliorer l’efficacité énergétique des habitations, il faut comprendre les comportements établis en matière de confort et de chauffage. De nombreux ménages restent plus familiers avec les anciens systèmes et ne reconnaissent peut-être pas encore pleinement les avantages à long terme des mesures de modernisation ou des alternatives à faibles émissions de carbone. Passer d’une chaudière mixte à une pompe à chaleur apparaît souvent comme un changement majeur qui nécessite une adaptation technique et comportementale.
Le DESNZ a introduit une série de programmes de subventions pour soutenir la transition. La sensibilisation, les coûts initiaux et la capacité de la chaîne d’approvisionnement restent des défis importants à surmonter. Il sera essentiel d’aborder ces questions pour accélérer l’adoption et rester sur la voie des ambitions à long terme du Royaume-Uni.
Pour soutenir le programme de décarbonation de l’énergie domestique de DESNZ, le département a fait appel à IBM Consulting pour concevoir et livrer SIGMA, l’application intégrée de gestion des subventions de Salesforce. Cette plateforme de données et d’IA alimentée par Salesforce simplifie l’administration des subventions nationales, améliore les services aux citoyens et renforce la prise de décision basée sur les données afin d’aider le DESNZ à concrétiser plus efficacement ses ambitions à long terme.
En étroite collaboration avec les équipes numériques chargées de la politique et des services d’entreprise intégrés, IBM Consulting a évalué l’ensemble du cycle de vie des programmes de subventions, de la stratégie de canal aux solutions CRM évolutives, en passant par la conception des KPI. L’équipe a pris en compte les exigences futures telles que la conservation des données pendant plus de 25 ans et le rôle croissant de l’IA dans l’analytique, la gouvernance, le déploiement standardisé et la réalisation de la valeur.
IBM Consulting a réuni une équipe pluridisciplinaire pour élaborer une approche robuste de la gestion de portefeuille. Il s’agissait notamment de définir la vision du produit, la feuille de route, l’architecture, les avantages et la gouvernance, et d’introduire des méthodes de travail centrées sur le produit et soutenues par DevOps pour une livraison plus rapide et multi-versions. À mesure que la plateforme SIGMA gagnait en maturité, IBM Consulting a contribué à établir le modèle opérationnel à long terme de la plateforme et a transféré la propriété à ICS, garantissant ainsi à l’organisation les capacités et l’indépendance nécessaires pour maintenir et développer la plateforme.
L’ensemble du programme s’est appuyé sur une approche cohérente centrée sur le client, créant ainsi un parcours homogène pour tous les utilisateurs. Une gouvernance unifiée et une approche DevOps partagée ont assuré qualité, réutilisabilité et productivité tout au long du développement.
Les solutions Salesforce Marketing Cloud, Data Cloud et Public Sector ont fourni les interfaces intuitives, l’adéquation fonctionnelle et l’architecture modulaire nécessaires à une configuration rapide et l’amélioration continue.
Grâce à leur étroite collaboration, les équipes Salesforce, IBM, ICS Digital et Policy ont accéléré le développement et réduit les efforts de livraison en réutilisant les composants configurables sur l’ensemble de la plateforme.
En combinant les capacités Salesforce et les accélérateurs et l’expertise en livraison d’IBM Consulting, l’équipe a pu mettre en œuvre la solution environ 70 % plus rapidement que les approches d’entreprise comparables. Salesforce Data Cloud a permis une intégration fluide aux systèmes de paiement, renforçant le flux de données et améliorant l’efficacité opérationnelle du programme.
Les premières étapes de livraison ont notamment consisté à intégrer trois fournisseurs clés de DESNZ et cinq produits et à dispenser une formation à la gestion des workflows à plus de 30 fonctionnaires. L’automatisation a déjà permis de réduire considérablement les efforts manuels, en remplaçant des tâches telles que la gestion des feuilles de calcul, les importations par lots et le rapprochement des données par des processus numériques rationalisés. Les premiers indicateurs montrent une nette amélioration de la productivité du DESNZ.
La plateforme SIGMA est désormais utilisée activement par plus de 270 autorités locales, assurant une gestion cohérente et de haute qualité des subventions dans tout le pays. IBM Consulting s’est associé aux utilisateurs professionnels et à l’équipe numérique pour développer les compétences et les capacités nécessaires à un succès à long terme, couvrant l’analytique, la science des données, la propriété produit, la gestion de produit et la livraison multi-fournisseurs.
Avec la plateforme Salesforce désormais intégrée et évolutive, le DESNZ est bien placé pour accélérer la réalisation de ses objectifs nationaux en matière de pompes à chaleur et d’énergie propre. L’amélioration de la gestion et de l’automatisation du portefeuille aidera le département à progresser plus rapidement vers la décarbonation des 30 millions de foyers britanniques, transformant l’ambition stratégique en résultats mesurables sur la voie du zéro émission nette.
Créé en février 2023, le DESNZ (Department for Energy Security and Net Zero ou Département de la sécurité énergétique et de la neutralité carbone) est responsable de la sécurité énergétique, de la protection des contribuables et de la réalisation de l’objectif zéro émission nette au Royaume-Uni. Il se concentre sur la mission du gouvernement qui consiste à parvenir à une énergie propre d’ici 2030 et vise à faire progresser la décarbonation des logements afin de réduire les factures et la précarité énergétique des particuliers tout en décarbonant le secteur des bâtiments.
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Les exemples présentés ne sont qu’illustratifs. Les résultats réels varient en fonction des configurations et des conditions du client et, par conséquent, les résultats généralement attendus ne peuvent pas être fournis.