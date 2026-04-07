Favoriser une transition nationale vers l’utilisation d’une énergie domestique propre

Le Département de la sécurité énergétique et de la neutralité carbone (DESNZ) dirige la transition du Royaume-Uni vers une énergie propre, visant à atteindre une énergie propre d’ici 2030 et le zéro émission nette d’ici 2050. Des progrès sont en cours, mais seulement 2 millions de propriétaires sont passés d’une chaudière à gaz ou mixte à une pompe à chaleur air-air. D’ici 2030, le DESNZ vise à multiplier par cinq le nombre d’installations annuelles de pompes à chaleur par rapport au taux actuel.

Le chauffage reste une opportunité centrale. Les 30 millions de logements du Royaume-Uni génèrent environ 20 % des émissions nationales, et nombre d’entre eux ont été construits avant les normes d’isolation modernes, ce qui rend les rénovations plus complexes.

Pour atteindre les objectifs à long terme, il est nécessaire d’adopter une nouvelle approche : utiliser les informations des consommateurs et l’engagement numérique pour encourager de nouvelles habitudes dans la manière dont les gens chauffent leur logement.

Pour améliorer l’efficacité énergétique des habitations, il faut comprendre les comportements établis en matière de confort et de chauffage. De nombreux ménages restent plus familiers avec les anciens systèmes et ne reconnaissent peut-être pas encore pleinement les avantages à long terme des mesures de modernisation ou des alternatives à faibles émissions de carbone. Passer d’une chaudière mixte à une pompe à chaleur apparaît souvent comme un changement majeur qui nécessite une adaptation technique et comportementale.

Le DESNZ a introduit une série de programmes de subventions pour soutenir la transition. La sensibilisation, les coûts initiaux et la capacité de la chaîne d’approvisionnement restent des défis importants à surmonter. Il sera essentiel d’aborder ces questions pour accélérer l’adoption et rester sur la voie des ambitions à long terme du Royaume-Uni.