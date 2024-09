Actuellement, l'équipe informatique prend en charge une grande variété de logiciels et de services allant des solutions de permis et d'application de la loi aux logiciels d'approvisionnement, de paie, etc. Ils gèrent un environnement virtualisé contenant 1 500 machines virtuelles fonctionnant sur 40 hôtes, et ils sont en train de migrer certaines de leurs charges de travail vers le cloud public.

Historiquement, l’équipe des opérations informatiques utilisait des outils de surveillance disparates pour comprendre la performance de son environnement et déterminer quand et où elle devait réallouer des ressources. Lorsqu'il y avait un problème de performance, ils s'appuyaient sur une intervention manuelle pour diagnostiquer la cause première et identifier une solution. De plus, lorsque les propriétaires de demandes se tournaient vers eux pour allouer des ressources à un nouveau service, ils surestimaient souvent ce dont ils avaient besoin. Comme de nombreuses organisations, il existait une idée fausse au sein de l’organisation informatique de Denver selon laquelle le surdimensionnement pouvait garantir les performances en matière de demandes. Malheureusement, l’équipe des opérations informatiques ne disposait pas d’un outil permettant d’identifier les endroits où elle surdimensionnait et d’évaluer si la réduction des effectifs favoriserait de meilleures performances en matière de demandes. C’est à ce moment-là qu’ils ont commencé à explorer la solution d’optimisation des coûts du cloud hybride IBM Turbonomic.