Fort de plus de 175 ans de service, le réseau de sociétés membres de Deloitte (lien externe à ibm.com) s’étend sur plus de 150 pays et territoires. Ensemble, les 415 000 employés internationaux de Deloitte ont un impact qui compte.



Pour Deloitte, être bon ne suffit pas. Ces entreprises visent à donner le meilleur d’elles-mêmes dans tout ce qu’elles font : aider les clients à réaliser leurs ambitions, faire une différence positive dans la société et maximiser la réussite de leur personnel et de leurs communautés. Cette volonté alimente l’engagement et l’humanité qui sont profondément ancrés dans chacune de leurs actions.