Dan.com a commencé par créer une réserve de domaines inutilisés afin de permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement des noms de domaine disponibles. « Nous rassemblons les stocks et l'offre provenant de toutes les sources possibles via notre API de noms de domaine inutilisés, afin de disposer d'un stock partagé de noms de domaine inutilisés et disponibles qui peuvent être redistribués », explique M. Sardeha.

Cependant, Dan.com devait encore résoudre les problèmes liés au transfert des noms de domaine d'un utilisateur et d'un registre à un autre. Sur le marché principal, des milliers de registres gèrent des domaines, chacun ayant ses propres procédures et verrouillages, ce qui rend ces transactions compliquées, coûteuses et chronophages. Pour atteindre ses objectifs, Dan.com s'est rendu compte qu'il fallait utiliser la technologie blockchain. « Nous avons réalisé que la blockchain pouvait nous aider, par exemple avec des capacités de contrats intelligents et un grand livre public, à automatiser et faire évoluer des procédures auparavant manuelles, de la création de contrats juridiques au transfert de domaine réel », explique M. Sardeha.

Dan.com a travaillé avec IBM et Unchain pour créer une solution blockchain. « Nous avons très facilement fait fonctionner la blockchain sur les services d'IBM. Je ne veux même pas penser aux tracas que nous aurions dû affronter si nous avions dû installer nos propres serveurs », déclare M. Sardeha. Grâce à la technologie IBM Blockchain, Dan.com a automatisé le processus de modification de la propriété d'un domaine sans passer par des courtiers intermédiaires. « Cette automatisation nous ouvre de nouvelles perspectives, car les transactions de domaines ne prennent plus plusieurs semaines et nous pouvons proposer des types de transactions plus complexes, comme le crédit-bail ou la location d'un domaine, de manière évolutive », explique M. Sardeha. La solution peut également s'adapter automatiquement à des situations telles que la fin du bail ou de la période de location d'un nom de domaine, et la restitution du domaine au vendeur.

Dan.com utilise le grand livre de vérification des transactions de domaines publics de la solution blockchain pour remplacer la base de données WHOIS obsolète. Les utilisateurs peuvent accéder à l'explorateur de blockchain publique Dan.com pour vérifier si un domaine fait l'objet d'un contrat et connaître le nombre de propriétaires d'un domaine. Grâce à ces informations, les utilisateurs évitent les problèmes juridiques liés aux offres de location et de baux de domaines, puisque le grand livre agit comme un notaire irréfutable qui détermine qui possède quel domaine et qui doit être légalement responsable du contenu publié sur un domaine.