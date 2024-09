Même l’industrie des machines lourdes n’est pas à l’abri de la révolution du commerce électronique. Les entreprises de distribution ont été particulièrement concernées, les clients étant de plus en plus tentés par les vendeurs de pièces détachées et les prestataires de services de tiers présents sur Internet.

Une entreprise a décidé de s’opposer à cette tendance : il s’agit de CTE, une société qui fournit les équipements de construction, les pièces détachées et l’entretien Caterpillar Inc. aux clients de la partie ouest de l’Etat de Caroline du Nord. Pour fidéliser ses clients du secteur du bâtiment, l’entreprise avait besoin d’un atout concurrentiel révolutionnaire qui fasse la différence.

CTE a réalisé que ses données historiques sur les ventes et les services pouvaient contenir des informations précieuses sur la maintenance, les coûts et les opérations des équipements. Si l’entreprise pouvait analyser les informations et les proposer aux clients à travers des services tels que des comparaisons des coûts, cette fonctionnalité à valeur ajoutée pourrait les lier étroitement à CTE et contribuer à leur fidélisation.

A l’époque, CTE exploitait trois systèmes métier distincts, héritage des acquisitions précédentes et du passé de l’entreprise. Des données précieuses étaient effectivement piégées dans ces systèmes cloisonnés qui dépendaient de technologies existantes incapables de prendre en charge les méthodes de travail modernes basées sur des applications. Pour effectuer des tâches telles que les rapports financiers et la planification opérationnelle, les employés consacraient beaucoup de temps à l’extraction manuelle des données de chaque système, en assemblant et en validant les résultats avant de pouvoir présenter des rapports précis. Le temps et le coût de fusionnement des données provenant des systèmes existants représentaient un obstacle important aux ambitieux projets de CTE en matière d’informations sur les clients.

Matt Nazzaro, vice-président et directeur financier, commente : « L’environnement pour les fournisseurs et les distributeurs de services de maintenance comme est en train de changer, et CTE est déterminée à garder une longueur d’avance. Alors que l’internet menace d’éliminer de nombreux distributeurs ou « intermédiaires », nous devons chercher des moyens d’ajouter de la valeur à nos services, afin de continuer à évoluer dans une économie numérique exigeante. Nous avions d’abord besoin d’une infrastructure financière solide sur laquelle baser cette évolution. »