Pour préparer un afflux de nouveaux clients, CSM BVBA est passé à un serveur IBM Power Systems S814 et à un serveur IBM Power Systems 8202-E4B, exécutant le système d’exploitation IBM i.

Bart Decorte ajoute : « Nous travaillons avec IBM Power Systems depuis que nous avons fondé Customs IT en 2009, et nous avons été impressionnés par le niveau de fiabilité et de cohérence de la plateforme, sans parler de ses performances. Le choix de rester sur la plateforme IBM Power Systems était évident pour nous : nous savions que nous pouvions compter sur IBM pour fournir une solution de haute qualité, et notre équipe était déjà formée pour gérer la plateforme. »

« IBM i est très populaire auprès de nos clients et de nos employés en raison de sa flexibilité et de sa stabilité, poursuit-il. Par expérience, nous savons que les problèmes liés à IBM i sont extrêmement rares, et comme la gestion de notre plateforme nécessite très peu d’efforts, nous sommes libres de consacrer davantage de temps à la prise en charge des opérations commerciales internationales complexes de nos clients. Ces services à valeur ajoutée nous ont aidés à nous constituer une clientèle fidèle, et nos solutions IBM ont joué un rôle important dans cette réussite ».

Afin de réduire les délais et les risques liés à la migration vers la nouvelle plateforme de serveurs, CSM BVBA a fait appel CD Invest, un partenaire commercial d’IBM, pour bénéficier de son expertise et d’une assistance.

« CD Invest nous soutient depuis 2009, date à laquelle ils nous ont aidés à créer notre plateforme client, et ils nous ont toujours apporté un service de haute qualité », se souvient Bart Decorte. « Le travail de CD Invest quant à la mise à niveau d’IBM Power Systems n’a pas fait exception, et l’équipe s’est assurée que nous disposions de tout ce dont nous avions besoin pour une implementation réussie. »