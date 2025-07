CRIF, un fournisseur mondial de fintech et de services d’information, a fait face à un défi de taille en raison de l’augmentation rapide de sa consommation de cloud. La gestion des coûts entre plusieurs fournisseurs, tels qu’Amazon et Azure, est devenue de plus en plus complexe, entraînant des contraintes financières et des inefficacités opérationnelles. L’absence de mécanismes centralisés et transparents de contrôle des coûts et de refacturation centralisés et transparents présentait un risque de pertes financières incontrôlées et entravait leur capacité à innover de manière rentable. Cette situation exigeait une solution urgente pour prévenir les désastres financiers potentiels et assurer une croissance durable.

Massimo Gentilini, directeur technique de CRIF explique : « Les factures des fournisseurs de cloud sont détaillées mais très compliquées. Vous avez donc besoin d’un outil qui fournit un résumé compréhensible, simple et transparent comme IBM Apptio. »