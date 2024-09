« Notre précédent outil APM était largement sous-employé », se rappelle Guillaume Pape. « IBM Instana Observability est une solution bien plus agréable à utiliser, avec une interface utilisateur moderne. Son adoption a été immédiate. Précédemment, nous plafonnions à environ 20 connexions par jour. Mais maintenant ce sont près de 275 utilisateurs qui accèdent à IBM Instana Observability chaque semaine, ce qui se traduit par plusieurs centaines de connexions quotidiennes ».

Le service informatique de Crédit Mutuel Arkéa a donc réussi son pari de faire de la performance applicative un sujet clé pour la totalité de ses équipes, tout en fluidifiant la communication entre les développeurs et les opérations. La facilité avec laquelle il est possible de mettre en place des alertes sur IBM Instana Observability – et de les connecter aux chats internes des équipes – a également participé au succès de la solution.

L’adoption d’IBM Instana Observability a également eu un impact positif sur la stabilité des applications. « IBM Instana Observability propose des indicateurs concrets et fiables sur la qualité des livrables, ce qui permet de produire du code plus conforme à nos exigences de qualité. Et lorsqu’un problème est détecté, cet outil nous permet d'en repérer la source avec précision, facilitant ainsi le travail de nos développeurs », se réjouit Guillaume Pape.

Le prochain défi pour le service informatique de Crédit Mutuel Arkéa sera de faire adopter cette solution par les équipes commerciales. « Les développeurs et les opérations étaient notre priorité, mais nous estimons qu’IBM Instana Observability apportera aussi une plus-value aux services commerciaux en leur proposant des métriques de production utiles. Nous avons d’ores et déjà mis en place un pilote pour certaines équipes, à qui nous proposons un tableau de bord d’informations métier tirées des mesures techniques fournies par IBM Instana Observability », conclut Guillaume Pape.