Comptant plus de 77 000 employés au service de plus de 30 millions de clients, les 4 500 agences de Crédit Mutuel Alliance Fédérale (lien externe à ibm.com), l’un des principaux bancassureurs de France, offrent une gamme diversifiée de services aux particuliers, aux professionnels locaux et aux entreprises de tous tailles. Classée parmi les groupes bancaires les plus solides d’Europe, ses fonds propres s’élevaient à 56,7 milliards d’euros et son ratio CET1 était estimé à 18,2 % au 31 décembre 2022.