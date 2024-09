Pour les entreprises qui exportent des produits ou des services vers des clients du monde entier, la protection contre le risque de non-paiement est essentielle. Credendo, l'une des plus grandes agences d'assurance-crédit d'Europe, fournit aux entreprises des solutions et des analyses qui les aident à atténuer les risques et à faciliter la fluidité des flux de marchandises.

Lode Vermeersch, directeur informatique chez Credendo, s'explique : « Nous soutenons les exportations depuis près d'un siècle, nous protégeons les entreprises contre les risques commerciaux tels que l'insolvabilité des clients et les risques politiques, notamment liées aux problèmes de taux de change et aux embargos commerciaux.

« Bien que le risque de crédit soit un marché de niche, il s'agit d'un secteur exceptionnellement encombré, et nous sommes confrontés à la concurrence de nombreux assureurs et agences gouvernementales au niveau mondial. Il est donc essentiel que nous restions aussi agiles que possible.

Pour atteindre cet objectif, Credendo a lancé un vaste programme de transformation visant à devenir plus flexible dans ses offres clients et à introduire des processus ICT (technologies de l'information et de la communication) standardisés pour l'ensemble du groupe.

« Nous nous sommes considérablement développés au cours des 15 dernières années ; nous sommes passés d'une entreprise locale à un groupe paneuropéen disposant de nombreuses filiales », poursuit Lode Vermeersch. « Les sociétés que nous avons acquises utilisaient leur propre logiciel de comptabilité générale et de comptabilité interne, ce qui rendait certains processus clés, comme les consolidations, sensibles et très longs.

« Nous utilisions des logiciels existants conçus en interne pour soutenir nos activités principales. Chaque fois que nous voulions lancer de nouvelles offres ou que nous étions confrontés à l'évolution des exigences réglementaires, nous adaptions ou réécrivions des sections du code logiciel, ce qui représentait un véritable casse-tête pour nos équipes.

« Nous avons réalisé qu’il était temps de déployer une solution comptable à l’échelle du groupe et nous avons commencé à chercher le bon partenaire pour sa mise en œuvre. »