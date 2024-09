Corus Entertainment a d’abord travaillé avec Cisco pour évaluer son infrastructure réseau existante et définir le mode de mise à niveau optimal. Suite à cet engagement, Corus a décidé de déployer les commutateurs Cisco Catalyst 9300 et Cisco Nexus 9300-EX, avec Cisco DNA pour accélérer et simplifier la gestion, et Cisco ACI pour faciliter l’automatisation du réseau.

« Comme nos commutateurs approchaient de la fin de période de support, nous avons fixé des délais agressifs pour le projet », explique Shweta Bajaj. « Un basculement sans interruption vers le nouveau réseau était absolument essentiel. En plus des technologies de communication essentielles telles que la téléphonie, la voix sur IP et les serveurs de messagerie Microsoft Exchange, notre réseau d’entreprise fournit également des services à nos équipes de diffusion, comme nos systèmes de programmation et d’archivage. Si l’un de ces systèmes était inopinément mis hors ligne, l’impact sur l’entreprise serait énorme, et nous ne pouvions tout simplement pas nous permettre des temps d’arrêt non planifiés. »

Elle poursuit : « En collaboration avec IBM et Cisco, nous avons minutieusement testé la nouvelle infrastructure réseau et effectué un déploiement progressif et par étapes. Grâce à notre approche diligente des tests, à l’assistance et aux nos conseils en temps opportun des équipes IBM et Cisco, nous avons réussi la transition vers notre infrastructure réseau nouvelle génération sans aucun impact sur les opérations de l’entreprise. »

Composants de la solution