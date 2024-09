Lorsque la pandémie de COVID-19 a provoqué la fermeture de Cornell en 2020 et que les campus ont été vidés des étudiants et du personnel, les besoins en matière de gestion et de maintenance des installations n’ont pas cessé. Bien que le nouveau système comportait des fonctionnalités hors ligne, la plupart des utilisateurs devaient être sur le campus pour l’utiliser tout en partageant des appareils, mais cela n’était plus possible. La nécessité d’obtenir davantage de licences Maximo et d’appareils mobiles est devenue plus importante.



Avant la pandémie de COVID-19, les membres du personnel des installations ne disposaient pas tous d’un appareil mobile. Les peintres, par exemple, n’avaient pas besoin d’accéder à Maximo avant la pandémie. Ils remplissaient un bordereau et le remettaient à un coordinateur administratif, dans lequel leur temps et leurs bons de travail seraient inscrits. Mais le personnel administratif étant absent du campus et incapable d’enregistrer les heures de travail, il est devenu plus difficile de recueillir des informations précises sur le travail.



« Lorsque la Covid a frappé, nous n’avions pas beaucoup de personnel sur le campus et les journaux de travail sont devenus critiques pour comprendre où un employé s’arrêtait dans une tâche. De plus, comme les employés devaient prendre des congés maladie pendant une longue période, nous devions savoir où les autres techniciens pourraient prendre le relais, explique Kristi Cooley, responsable informatique chez Cornell. Nous avons également dû penser à la sécurité, en gardant les employés physiquement séparés et en ne partageant plus d’appareils. »



L’accès à Maximo et aux appareils mobiles permet aux techniciens de réagir rapidement aux urgences. Les utilisateurs peuvent être sur le terrain en train de travailler sur une tâche et avoir accès aux bons de travail immédiatement. Ils peuvent se charger de la tâche ou la confier à quelqu’un de mieux placé ou disposant de ressources plus appropriées, même s’il s’agit d’une équipe située dans une autre zone.



« Avec la COVID-19, nous devions adopter une approche rationalisée de notre maintenance et des différents types de travaux dont nous étions responsables, explique Mme Becraft. Nous avions une nouvelle direction au sein de notre division qui croyait en la prise de décision fondée sur les données. Nous avions besoin que le système nous donne des réponses que personne d’autre ne pouvait fournir. Les dirigeants ont commencé à examiner le contenu de chaque ordre de travail et les personnes affectées à cette équipe et à d’autres. "Avaient-ils besoin de partager leurs ressources ? Si une équipe a accumulé un retard important dans une zone, quelqu’un d’une autre zone pouvait-elle l’aider à rattraper ce retard ?" »